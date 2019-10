Alla Leopolda Renzi battezza il nuovo partito (e conta su nuovi big in arrivo)

"Siamo quelli che restano" scandiva lo scorso anno Matteo Renzi, ma quest'anno all'interno della Leopolda, giunta alla decima edizione, il leit motiv è cambiare. Come racconta Emiliano Benedetti per FirenzeToday l'interno dell'ex stazione ferroviaria fiorentina è tappezzato di maxi cartelloni che 'aggiornano' decisamente la situazione: 'Cambiare è la regola della vita. E quelli che guardano al passato o al presente, certamente perderenno il futuro' (J.F.Kennedy), 'Quelli che non ritrattano mai le proprie opinioni amano se stessi più che la verità' (Joseph Joubert).

Renzi apre la kermesse annuale come leader di un nuovo partito, Italia Viva, dopo essere stato il principale promotore della formazione del nuovo governo. Il via ufficiale della decima edizione sarà stasera alle 21, ma Renzi ha fatto una preapertura nel primo pomeriggio per inaugurare la mostra dedicata all'amico fotografo Tiberio Barchielli. Ci sono Francesco Bonifazi, Ettore Rosato, Luigi Marattin. E c'è anche l'ex portavoce Filippo Sensi, nelle vesti di amico, non di deputato Pd.

Manca mezzo giglio magico, gli ex renziani rimasti nel Pd. Simona Malpezzi, Andrea Marcucci, Alessia Morani, Anna Ascani, Dario Parrini. E poi Luca Lotti, pezzo da novanta del 'giglio magico', ex-braccio destro di Renzi. "

Poco spazio alla nostalgia. Renzi dà la linea e il titolo della kermesse parla chiaro 'Italia 2029': "Sarà una Leopolda che assomiglierà molto a quelle delle origini. Una Leopolda di sfida, da pionieri. Tipo quella del 2012, quando ci eravamo già fatti conoscere, ma ancora eravamo, tutto sommato, outsider". Una rigenerazione, insomma, è la scommessa.

Gli organizzatori non hanno dubbi sulla riuscita dell'evento. "Abbiamo avuto 25mila preiscrizioni, un record assoluto". Ma non è solo l'arrivo dei militanti e potenziali nuovi iscritti di Italia Viva (perché dalla Leopolda partirà l'iscirzione on line) quello che si attende.

"A partire dalla prossime settimana ci saranno nuovi arrivi di parlamentari, sia alla Camera che al Senato. Anche dal Pd", dice un big renziano che si occupa proprio della questione. Sui nomi, massimo riserbo. Nei giorni scorsi si era parlato di Renata Polverini. Ma nessuna conferma al momento. "Piano piano, ne facciamo arrivare qualcuno alla volta. 'Sta cosa dello stillicidio ci piace", si scherza in Italia Viva. E Mara Carfagna? L'apprezzamento per l'azzurra c'è "ma vedremo. A voler essere machiavellici viene da pensare che Berlusconi voglia spingerla verso di noi...", si osserva tra i renziani.

Italia Viva è pronta a dare battaglia su quota 100 "quella sarà la nostra battaglia politica", dice Ettore Rosato. E poi si punta a emendare la manovra sulle microtasse. "Stiamo lavorando agli emendamenti" spiega Marattin. In particolare contro una serie di microtasse previste nel provvedimento. In particolare c'è ne è una sulla casa che a Iv non va giù. "Posso capire quella sulla plastica che porta parecchi soldi ma per 50 milioni vai a toccare la casa per farti dire da Salvini che siamo il governo della tasse. E' assurdo", ragiona un big renziano. Su questi punti è annunciata battaglia. E se ne parlerà in questi giorni della Leopolda. Insieme ad alcune proposte che verranno presentate su ambiente e famiglia. In particolare domani la ministra Elena Bonetti lancerà il Family Act renziano.

Nel murales comparso questa notte l'ex premier è rappresentato come una sorta di zombie, con la camicia bianca e le mani insanguinate, rappresentato in modo che sembra essere appena uscito dalla bara della sua nuova 'creatura'.