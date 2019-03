La gaffe di Lorella Cuccarini a Otto e Mezzo: "In Italia non si votava da 10 anni"

“Penso che sia importante ricordare che le elezioni che abbiamo fatto lo scorso anno erano delle elezioni che noi non facevamo da diversi anni. Adesso non mi ricordo, ma noi non votavamo per le politiche da quanto? 10 anni?”. Parola di Lorella Cuccarini, intervenuta ieri come ospite della trasmissione Otto e mezzo su La7. La ballerina "sovranista" (come lei stessa si è descritta in un'intervista) ha lasciato di sasso la conduttrice Lilli Gruber e gli altri ospiti in studio, i giornalisti Chiara Geloni, Paolo Mieli e Massimo Giannini.

Lorella #Cuccarini ha appena sostenuto a #ottoemezzo che in Italia non si è votato per 10 anni ("ci sono stati solo rimpasti").



Le facce in studio sono fantastiche.#Giannini maestoso:"Oltre i 5 anni non si può non votare.."



I sovranisti sono questa roba qua! pic.twitter.com/1klkz6JBFL — Pietro Raffa (@pietroraffa) 4 marzo 2019

La gaffe di Lorella Cuccarini sulle elezioni (e la replica al vetriolo di Heather Parisi)

Dopo un primo momento di sorpresa, Gruber ha corretto l'affermazione di Lorella Cuccarini, la quale però ha continuano, sicura della propria tesi: "Beh, mi risulta che non abbiamo votato negli ultimi cinque anni, abbiamo avuto una serie di rimpasti". "Oltre i cinque anni non si può non votare", ha specificato Massimo Giannini, mentre Paolo Mieli ha provato con signorilità a offrire a Cuccarini una via d'uscita per evitare altri imbarazzi, ricordano che "le elezioni del 2013 erano finite in una sana parità".

Lo scivolone di Lorella Cuccarini è stato molto commentato sui social e tra i vari tweet c'è stato anche quello di Heather Parisi (anche se con una grafia del francese non proprio corretta): "E così dopo la ballerina sovranista, la ballerina 'Maître à pensere' . In verità sempre più 'Maître' e sempre meno 'pensere'. H* #heatherparisi #laqualunque #ottoemezzo".