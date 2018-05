Lorenzo Fontana, il vice "europeista" di Salvini nuovo ministro della famiglia e della disabilità

Classe 1980, veronese, Lorenzo Fontana approda al governo dallo scranno di vice presidente della Camera in quota Lega, dopo le elezioni del 4 marzo che lo hanno portato alla sua prima legislatura nazionale dopo le due trascorse all'Europarlamento. Per lui ora la sfida al ministero per la famiglia e disabilità.

Chi è Lorenzo Fontana, nuovo ministro della famiglia e della disabilità

Laureato in Scienze politiche all'Università di Padova, pubblicista, Fontana nasce politicamente come consigliere comunale a Verona, per essere poi proiettato in Europa nel 2009, come capo delegazione della Lega nord.

Durante il suo primo mandato è stato relatore del progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione da parte di Europol dell'accordo sulla cooperazione operativa e strategica tra la Bosnia-Erzegovina ed Europa.

Nella legislatura successiva, è stato componente della commissione Libertà civili. Dal febbraio 2016 condivide con Giancarlo Giorgetti il ruolo di vice segretario del partito guidato da Matteo Salvini, che ha scritto la prefazione al suo libro "La culla vuota della civiltà. All'origine della crisi".