Lorenzo Guerini, chi è il ministro della Difesa del governo M5s-Pd

Dal Copasir alla Difesa, per Lorenzo Guerini un incarico di peso nel nuovo governo Conte. Guerini nato a Lodi il 21 novembre del '66, assicuratore di professione, è entrato in Parlamento nella XVII legislatura per il Partito democratico ed è stato confermato nella attuale legislatura.

Guerini, formazione di stampo democristiano, attualmente è presidente del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, organo di controllo dei servizi segreti.

Guerini ha una storia da amministratore locale: è stato presidente della Provincia di Lodi dal 1995 al 2004 e poi sindaco di Lodi dal 2005 al 2012. Per la Dc è stato eletto consigliere comunale a Lodi nei primi anni '90 ed è stato anche coordinatore locale del Ppi, per poi passare alla Margherita.

Nel Pd Lorenzo Guerini è stato portavoce del partito e poi vice segretario negli anni della leadership di Matteo Renzi. Da sempre considerato un abile mediatore e tessitore di compromessi: abilità che gli sono valse l'appellativo di 'Arnaldo', in ricordo delle riconosciute qualità dell'ex segretario Dc, Arnaldo Forlani. Con la segreteria di Maurizio Martina, è stato coordinatore della segreteria.