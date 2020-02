Insulti sui social a Lucia Annibali per il lodo sulla prescrizione: "Luca Varani sei un mito"

La deputata renziana Lucia Annibali è finita nel mirino degli hater per il suo "lodo" sulla prescrizione che rinviava di un anno la riforma Bonafede e che è stato bocciato nelle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio alla Camera.

"Luca Varani sei il mio mito". E poi: "Onore e grazie a Luca Varani, hai fatto il tuo dovere da uomo per una misera infame". E ancora: "Ciò che ha fatto Luca Varani è stato poco per una donna viscida come te che si lega a Renzi, io ho goduto quanto ti ha sfigurata". Questi alcuni dei messaggi indirizzati su Facebook ad Annibali, che inneggiano all'ex fidanzato che nel 2013 la fece sfregiare con l'acido. È stata la stessa deputata a ricondividerli su Facebook.

"Questo è un classico esempio di quanto subiscono le donne che si espongono pubblicamente con le loro idee: insulti sessisti, minacce, violenza verbale. Nel mio caso, la mia vicenda personale usata come un’arma di offesa con l’intento preciso di limitare la mia libertà d’espressione. Stia pur certo il signore, che ovviamente non ci mette la faccia, che non mi lascerò intimidire né da lui né da nessun altro"

Prescrizione, insulti a Lucia Annibali: alla deputata renziana la solidarietà bipartisan

Alla deputata di Italia Viva è arrivata subito la solidarietà da parte degli esponenti dei vari schieramenti, a partire dallo stesso ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: "Le offese rivolte a Lucia Annibali sono indegne e inaccettabili. Provo ribrezzo al solo pensiero che si possa arrivare a tanto". Di offese "vergognose e ingiustificabili" ha parlato anche il nuovo capo politico del M5s Vito Crimi, che ha espresso ad Annibali la vicinanza sua e del Movimento.

"Cara Lucia ti abbraccio e sono al tuo fianco. Non si può più tollerare questo clima di violenza. Dobbiamo unire le forze per un'azione realmente efficace e in grado di arginare la deriva di odio", è il tweet Laura Boldrini, anche lei spesso vittima di odio online. Solidarietà anche da Maria Stella Gelmini e Mara Carfagna di Forza Italia, tra gli altri, e di Barbara Saltamartini e Jacopo Morrone della Lega.

"Sono disgustata dagli insulti ignobili che sono stati rivolti sui social alla collega parlamentare Lucia Annibali. A lei tutta la mia solidarietà e quella di Fratelli d'Italia", ha scritto su Twitter Giorgia Meloni.

"Cara Lucia Annibali, ti rivolgo un pensiero d'affetto, un caloroso abbraccio - mio personale e del Governo - per i vergognosi insulti che ti hanno indirizzato sul web", ha twittato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, aggiungendo: "Lavoriamo tutti insieme per affermare la cultura del rispetto e per combattere la violenza, anche solo delle parole".

Sui social anche il duro commento di Matteo Renzi. "Attaccare Lucia Annibali per la violenza che le hanno fatto è una vergogna senza fine. SCHIFO!", ha scritto su Twitter. "Lei si chiama Lucia Annibali. È una donna, fa l’avvocato, è una bravissima parlamentare. Sta facendo una dura campagna per modificare la legge sulla #Prescrizione. I professionisti dell’odio non rispondono sui contenuti ma la attaccano esaltando, citandolo per nome e cognome, l’uomo che anni fa le ha gettato acido sul volto, sfregiandola. Mi fanno schifo", ha ribadito poi su Facebook il leader di Iv. "Spero che tutti i parlamentari - comunque la pensino sulla prescrizione, anche quelli che non sono d’accordo con la Annibali - e le persone perbene siano a fianco di Lucia, del suo dolore, della sua intelligenza. Noi siamo con la Annibali. E contro questi meschini profeti dell’odio. Ti vogliamo bene Lucia", conclude l'ex premier.