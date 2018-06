Di Maio smentisce il 'padre nobile' Grillo: "Sull'Ilva sue opinioni personali, decido io"

Quelle di Beppe Grillo sull'Ilva sono "opinioni personali". Luigi Di Maio, neoministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, prova così a bloccare ogni polemica dopo il video pubblicato sul suo blog dal fondatore del Movimento 5 Stelle, nel quale Grillo entrava a gamba tesa del dibattito per dire che "nessuno ha mai pensato" di chiudere l'Ilva.

Di Maio smorza il "padre nobile" Grillo

“Tutto sarà gestito con responsabilità e senza proclami. Grillo o chiunque altro esprimono opinioni personali.. "l mio obiettivo è garantire l’economia italiana e l’ambiente. Non sto prendendo tempo. Devo incontrare tutti, vedere lo stato generale e poi si prende una decisione. Sarà fatto tutto con responsabilità, linearità e, se serve, continuità”, è la replica netta di Di Maio ai microfoni di Giorgio Zanchini di "Radio anch'io" su Rai Radio 1.

Il tentativo quindi di Grillo di dettare la linea al governo su un tema così importante come quello della chiusura o della riconversione dell'Ilva viene smorzato da Di Maio, ormai non più semplice "delfino", che arriva a sminuire il parere del "padre nobile" del Movimento 5 stelle - come Grillo si era autodefinito in un'intervista rilasciata a Newsweek.

Iva, Russia e lavoro

Nel corso dell'intervista, Di Maio ha tocca poi molti altri temi, compreso il possibile aumento dell’Iva: “Il ministro Tria è al lavoro per scongiurare l’aumento dell’iva. Troveremo le risorse. Non c’è nessun progetto di aggredire misure che stanno aiutando gli italiani”. Quanto alla Russia, "deve finire l’epoca del sissignore italiano" e "tutte le decisioni le prenderà il presidente Conte”, tuttavia "il nostro paese deve restare nella Nato ma è anche vero che le sanzioni alla Russia stanno danneggiando le nostre esportazioni: l’agricoltura, il design, il mondo dell’artigianato. Questo sarà un governo sarà filoitaliano. Deve finire l’epoca del sissignore italiano. Tutte queste decisioni le prenderà il presidente Conte nei consessi internazionali.

Durante un comizio ad Avellino, a sostegno del candidato sindaco M5s Vincenzo Ciampi, Di Maio ha poi ribadito l'impegno per il Meridione: "Il Sud deve diventare la più grande industria di turismo in Europa".

"Dicono che è stato creato un milione di posti di lavoro ma io vedo solo sofferenza in giro", ha detto poi Di Maio, parlando dal palco insieme ai parlamentari Carlo Sibilia e Andrea Cioffi.