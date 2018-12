Mimmo Lucano: "L'odio in Italia è diventato governo". I 5 stelle: "Chiudere CasaPound"

"Purtroppo l'odio in Italia oggi è diventato governo, è diventato classe dirigente". Lo ha detto il sindaco sospeso di Riace (Reggio Calabria) Domenico "Mimmo" Lucano a margine del meeting annuale sui diritti umani della Regione Toscana, in corso al Mandela Forum di Firenze.

"Ci sono organizzazioni politiche legate alla destra, come ad esempio Casapound - ha aggiunto Lucano - che a volte, quando sono per la strada, mi riconoscono, mi aggrediscono verbalmente perché dicono che siamo buonisti perché facciamo prevalere un istinto di umanità.

"Io non odio queste persone, la penso in modo diverso da loro, ma non possono impedirci di avere impulsi di umanità".

La denuncia di Mimmo Lucano arriva proprio nel giorno in cui la Procura di Bari ipotizza per CasaPound il reato di "Riorganizzazione del disciolto partito fascista"

Sempre oggi alla Camera dei Deputati sono state presentate le mozioni sul contrasto dei fenomeni di violenza e intolleranza di matrice neofascista e neonazista.

È fondamentale che il Governo si impegni a contrastare ogni forma di violenza e di intolleranza e a realizzare interventi di sensibilizzazione nelle scuole, nelle università, nei luoghi di socializzazione e incontro, come ad esempio negli stadi" spiega il deputato del Movimento 5 stelle Paolo Lattanzio.

"I fenomeni di violenza e intolleranza di matrice neofascista e neonazista sono in crescita nel nostro Paese e in Europa e stiamo assistendo a un preoccupante ritorno dell'antisemitismo che intacca tutti gli ambiti della vita e della società. Proprio ieri abbiamo avuto un'ennesima e gravissima testimonianza di questa escalation, con il furto a Roma di 20 pietre d’inciampo dedicate alle vittime della Shoah e il sequestro della sede di Bari di Casapound. Un atto, il primo, ignobile e vile che tutti dobbiamo condannare unanimemente, così come dobbiamo condannare ogni ammiccamento al nazifascismo e sciogliere quei movimenti che, come Casapound, ricorrono alla violenza e ostentano la loro adesione a idee razziste e fasciste".

Solo poche ore fa era stato inoltre presentato il rapporto annuale di Amnesty che ha messo in luce una preoccupante tendenza in materia di diritti umani: "In Italia la politica si è appropriata di linguaggi xenofobi". Come segnala il rapporto, "Amnesty International Italia ha documentato il massiccio ricorso da parte di alcuni candidati e partiti politici a stereotipi e linguaggio razzista e xenofobo per veicolare sentimenti populisti, identitari nel corso della campagna elettorale".