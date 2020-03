Il Movimento 5 stelle continua a litigare: espulso anche Trano

Il deputato Raffaele Trano è stato espulso dal gruppo parlamentare del Movimento 5 stelle "senza necessità di ratifica degli iscritti". Lo scorso 4 marzo Trano è stato eletto nuovo presidente della Commissione Finanze, battendo per 20 voti a 19 il collega pentastellato e candidato 'ufficiale' del partito Nicola Grimaldi.

Una elezione raggiunta con i voti delle opposizioni e che ha originato uno scontro interno al Movimento che ha definito "inaccettabile" l'esito della votazione.

"Assurdo" dice all'Adnkronos Raffaele Trano che non si dà pace: "In un momento di piena crisi sanitaria, in cui muoiono persone, migliaia di persone sono intubate, altre sono in isolamento, in quarantena, con un paese fermo, il gruppo parlamentare pensa di espellere il suo presidente della Commissione Finanze in quota 5 Stelle.

"Se hanno un'altra idea di democrazia parlamentare, sbagliano. Mi hanno sputtanato senza neppure farmi una telefonata..."

La sua espulsione ora è diventata un caso. Le chat pentastellate ribollono e diversi colleghi si espongono pubblicamente per esprimere il proprio sostegno a Trano. Domani pomeriggio è in programma un'assemblea di gruppo in teleconferenza con il capo politico Crimi e non è escluso che il tema dell'espulsione di Trano alla fine possa essere sollevato da qualche eletto nel corso del dibattito a distanza.

Per il membro del Copasir Antonio Zennaro "è il momento sbagliato per questo tipo di decisioni. Borsa italiana e risparmiatori italiani - dice all'Adnkronos - stanno perdendo miliardi di euro in termini di valore per le recenti turbolenze della speculazione e la principale forza in Parlamento si priva del presidente della Commissione Finanze. Tale scelta rischia di danneggiare le istanze del M5S in Commissione Finanze ed in Parlamento alla luce di importanti decreti economici".

