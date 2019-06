M5s-Lega, trovato l'accordo: il governo è salvo, il codice degli appalti no

Alla fine sul codice degli appalti Lega e M5s hanno trovato un compromesso. Certo si tratta di un compromesso che, almeno stando alle prime informazioni, sembra accontentare di più la Lega. Secondo quanto apprende l’AdnKronos, il testo dello sblocca cantieri che domani sarà votato in Senato prevede la sospensione di alcune parti del codice stesso e la modifica di altre, tenendo conto dei lavori delle commissioni di merito.

Sblocca cantieri, trovato l'accordo tra 5 Stelle e Lega

"Soddisfatti per l'accordo trovato sul decreto sblocca cantieri. Dopo esserci confrontati anche con i relatori, proporremo al Senato, tra le altre cose, quanto già concordato in sede di commissione, vale a dire un emendamento che prevede la sospensione di alcuni punti rilevanti del codice degli appalti per due anni, in attesa di una nuova definizione delle regole per liberare da inutile burocrazia le imprese" dichiarano i capigruppo al Senato Massimiliano Romeo (Lega) e Stefano Patuanelli (M5s).

"Al contempo - sottolineano i due capigruppo di Lega e M5S - sarà garantito il rispetto delle norme e del lavoro già fatto nelle commissioni parlamentari sull'argomento. In particolare saranno anche garantite le soglie già in vigore per i subappalti e salvaguardati gli obblighi di sicurezza per le imprese. Abbiamo svolto un normale lavoro parlamentare che porteremo come maggioranza in commissione e poi in Aula al Senato".

La nuova querelle tra Lega e 5 Stelle

Superata dunque l’impasse che si era creata nelle ultime ore in seguito alla presentazione dell’emendamento da parte della Lega. Il Carroccio si era poi rifiutato di ritirare le modifiche e questa mattina Matteo Salvini era stato molto chiaro: "Se tra 15 giorni ci ritroviamo con gli stessi ritardi, rinvii, allora è un problema".

Miceli (Pd): "Il M5s si inchina a Salvini"

"Con la sospensione di alcune parti del Codice degli Appalti il M5S si inchina a Matteo Salvini e la maggioranza M5S-Lega manda un segnale pericolosissimo alla malavita: controlli, norme e procedure anticorruzione non vengono ritenuti importanti, possono anche rimanere bloccati per due anni".

Lo dichiara il deputato del Pd Carmelo Miceli, componente della commissione Antimafia. "Il danno peggiore che viene dall'operazione Salvini - prosegue Miceli - è innanzitutto di delegittimazione dei sistemi anticorruzione: se il primo a voler smontare le norme è il governo, se il primo a voler dimezzare i poteri dell'Autorità Anticorruzione è il ministro dell'Interno, come devono sentirsi i magistrati, le forze di polizia e le istituzioni che a livello territoriale lavorano ogni giorno per far rispettare la legge? Si tratta di un colpo pesantissimo alla legalità, un colpo che porta la firma di Luigi Di Maio e del M5S di Beppe Grillo''.

Cantone: "Non si può sospendere il codice degli appalti"

Al momento non è molto chiaro cosa comporterà, sul piano pratico, la decisione di sospendere - sia pur parzialmente - il codice degli appalti. Il presidente dell’Anticorruzione Raffaele Cantone ieri ha espresso tutta la sua preoccupazione.

Secondo Cantone "il Codice degli appalti non può essere sospeso perché ci sono direttive comunitarie e perché le stazioni appaltanti hanno bisogno di regole. Bisogna capire cosa si intende per sospensione. Di regole non si può fare a meno”. E poi, ha aggiunto, “il problema dei cantieri è molto più vasto le opere segnalate come bloccate sono in gran parte opere per cui l’aggiudicazione c’è già stata e quindi il Codice degli appalti non c’entra niente. Si tratta di finanziamenti venuti meno, o di imprese fallite, o di problemi tecnici. Per farsi un’idea basterebbe andare a guardare l’elenco disponibile sul sito dell’Ance" .