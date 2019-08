Matteo Salvini scaricato dal Movimento 5 stelle: "Non è più credibile"

Non formalmente (bisogna aspettare martedì), ma il governo Lega-M5s è sostanzialmente un ricordo del passato. Incontro dei big pentastellati oggi a Marina di Bibbona, presenti Luigi Di Maio, Beppe Grillo, Davide Casaleggio, Roberto Fico, Alessandro Di Battista, Paola Taverna e i capigruppo di Senato e Camera Stefano Patuanelli e Francesco D’Uva.

"Tutti i presenti - si legge in una nota - si sono ritrovati compatti nel definire Salvini un interlocutore non più credibile. Prima la sua mossa di staccare la spina al governo del cambiamento l’8 agosto tra un mojito e un tuffo. Poi questa vergognosa retromarcia in cui tenta di dettare condizioni senza alcuna credibilità, fanno di lui un interlocutore inaffidabile, dispiace per il gruppo parlamentare della Lega con cui è stato fatto un buon lavoro in questi 14 mesi".

"Il Movimento - prosegue la nota - sarà in Aula aula al Senato al fianco di Giuseppe Conte il 20 agosto".

Salvini: "Non darò la soddisfazione di togliere il disturbo"

"Non rispondo agli insulti e alle minacce di morte, minacce di galera, attacchi ai miei figli, invenzioni, bugie, menzogne, di tutto. Si ragiona con calma e si lavora. Da ministro dell'Interno, ieri oggi e domani finché il buon Dio lo vorrà non darò la soddisfazione di togliere il disturbo". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in diretta su Facebook.

"Renzi, Prodi, la Boschi, Lotti che pensano a un governo Pd-M5s. Ma vi immaginate i porti aperti, l'avanti tutti o il c'è spazio per tutti, lo ius soli, i decreti sicurezza cancellati? No, io dico no. Gli italiani non si meritano un Renzi qualunque. Bocciato dagli elettori che torna con i giochi di Palazzo. Io non ho paura" ha aggiunti il ministro dell'Interno.