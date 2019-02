M5s, boom di accessi su Rosseau. Attivisti ed eletti spazientiti: "Un'ora di attesa per votare"

Si continua a votare, ma che fatica! Gli attivisti del M5s, chiamati a decidere se approvare o no l'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini, sono spazientiti dai rallentamenti nelle operazioni di voto. Ed esprimono il proprio disappunto sul blog delle Stelle. "Niente ci rinuncio, non si riesce a votare" scrive ad esempio Salvatore. "Anche io è da stamattina che tento e ritento" rincara un altro utente. In molti giurano di non aver avuto problemi. Altri dicono di essere riusciti a votare, nonostante qualche difficoltà di troppo. Le difficoltà nelle operazioni di voto sarebbero comnque dovute al boom di accessi al sito: nessun hacker insomma.

La chiusura delle urne virtuali era inizialmente prevista per le 19, ma a causa degli intoppi si continuerà a votare fino alle 21.30. A lamentarsi di Rosseau però non sono solo gli attivisti. Anche qualche parlamentare storce il naso di fronte ai problemi della piattaforma.

La deputata M5s: "Sono riuscita a votare dopo un'ora"

"Sono riuscita a votare solo dopo un'ora - racconta una deputata dall’agenzia Adnkronos - e per una piattaforma così costosa non è una cosa accettabile". Un altro parlamentare fa presente che ammonta a 98mila euro la cifra che la piattaforma Rousseau riceve ogni mese grazie ai bonifici di deputati e senatori.

Inoltre, stando a quanto riferiscono fonti del M5s all’AdnKronos, ci sarebbero persone che sono riuscite a votare entrando in Rousseau senza l'sms di verifica.

"Di norma quando entriamo su Rousseau oltre a inserire l'e-mail e la password, ci arriva un messaggio di verifica con un codice numerico di cinque cifre che dobbiamo inserire. Questo sms non è mai arrivato e l'accesso a Rousseau è stato effettuato comunque", racconta la fonte all’agenzi di stampa.