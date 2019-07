La regola del "mandato zero" taglia fuori Raggi e Appendino?

Con la regola del "mandato zero" (annunciata ieri da Luigi Di Maio) la sindaca di Roma Virginia Raggi può sperare in un altro mandato? A quanto pare no.

La nuova regola esposta dal capo politico del M5s prevede infatti quanto segue: "Se tu vieni eletto consigliere comunale o di municipio al primo mandato e lo porti avanti tutto e poi decidi di ricandidarti e non diventi né presidente di municipio né sindaco, allora il tuo secondo mandato, quello precedente, cioè il mandato zero, non vale". La regola però non vale per chi diventa sindaco, in quanto è una carica diversa che porta a uno stipendio e una gestione del potere.

Tanto per Raggi come per la Appendino, essendoci stata già un'esperienza da consigliera, seguita da un cambio di carica e di stipendio il primo incarico non diventa dunque "mandato zero", ma un primo mandato a tutti gli effetti. Un’interpretazione con cui concordano molti esponenti del M5s. Dal canto suo la sindaca fa spallucce e spiega (nel video in basso) di "non essere interessata al tema poltrone” e di aver "altri due anni intensi davanti".

La proposta di derogare alla regola del doppio mandato vale solo per i consiglieri comunali e municipali e dovrà essere votata su Rousseau.

Chiara Appendino: "È una buona regola, voterò sì"

"Credo sia una buona regola, quindi per quanto mi riguarda voterò a favore" ha commentato invece la sindaca di Torino Chiara Appendino. "Non cambia nulla - ha aggiunto - abbiamo lavorato e stiamo lavorando per questi cinque anni e quindi continuerò il mio mandato, lo porterò a termine spero come stiamo cercando di fare ricostruendo anche un clima interno che ci permetta di portare a termine i progetti iniziati" "Non mi ricandiderò, mi sembra evidente", ha continuato la sindaca incalzata dai cronisti. Solo pochi giorni fa Di Maio aveva definito Appendino "il futuro del Movimento".