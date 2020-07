Manifestazione del centrodestra (unito) contro il governo: ma il pienone non c'è

Il centrodestra ha manifestato oggi a Roma contro il governo. A piazza del Popolo la manifestazione del centrodestra 'Insieme per l’Italia del lavoro'. Dal palco, senza simboli di partito ha iniziato a parlare la giornalista Maria Teresa Maglie. Poi è stata la volta dei vari leader. In piazza del Popolo non c'è affatto il pienone. Vari settori del quadrante in cui è stata divisa la piazza presentano spazi vuoti, al di là del distanziamento previsto. Primo a intervenire il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, poi la leader di Fdi Giorgia Meloni e quindi la chiusura con il leader della Lega Matteo Salvini.

Secondo Matteo Salvini si tratta di una piazza che è "un segnale di speranza": "Qui c'è la squadra del governo del futuro", ha detto al suo arrivo. Poi rispondendo a una domanda sul Mes ha aggiunto: "Sapremo di convincere gli altri della bontà delle nostre idee". Abbracci con Maurizio Gasparri di Fi e con Roberto Calderoli, suo storico amico della Lega. Dal palco saluti a molti colleghi e ai partecipanti.

Nella piazza simbolo del centrodestra e del sovranismo nazionale migliaia di sedie sono state posizionate ai piedi del palco privo di simboli di partito, ma con la scritta 'insieme per l’Italia del lavoro'. C'è anche un tricolore arrotolato. Da Renato Zero a Fausto Leali passando per Fabrizio De André, questa la colonna sonora che risuona nella piazza. Sul lato destro del palco tre gazebo dei tre partiti in piazza, lega, FdI e Fi. Tra le persone vicine ai banchetti tanti militanti che si salutano, senza assembramenti. Alcuni sono senza mascherine.

Salvini in piazza a Roma. Ansa

In piazza c'era anche il numero due di Forza Italia, Antonio Tajani: "Noi siamo uniti e sappiamo fare sintesi, vogliamo vincere per dare una spallata a questo governo. Siamo alternativi a loro perché ci battiamo sempre per la libertà". Così dal palco che poi tocca il tema del lavoro: "Abbiamo forze di polizia che guadagnano poco più del reddito di cittadinanza. Senza lavoro non c’è né dignità né libertà che non si realizzano come il reddito di cittadinanza" - e quello del leader azzurro, con un parallelo: "Quella contro Silvio Berlusconi - dice - è una ignobile sentenza decisa con ordini impartiti dall’alto. E con Salvini vogliono fare come con la sentenza Berlusconi". "Libertà degli italiani, libertà del nostro Paese", la conclusione dell'intervento, con Tajani che incita i partecipanti a gridare 'Libertà, Libertà!'. Un coro lo segue agitando le bandiere italiane.

Alza il volume dal palco Giorgia Meloni: "Non permetteremo che le mascherine diventino un bavaglio. Noi non abbiamo paura!", grida. "Hanno provato a comprarci ma non siamo in vendita e non ci siederemo per attingere alla mangiatoia". E ancora: "Con i nomi dei decreti ci si gioca al Trivial Pursuit ma se andate a guardare dentro non hanno nulla...dl rilancio ma quale rilancio!". La leader FdI passa poi al tema migranti: "L'unica attività che si rimette in moto con il Dl rilancio economico è quella degli scafisti. Ma non con noi, con noi si rispettano i confini e si fa il blocco navale. Se i cittadini vogliono fermare l’invasione, l’invasione si deve fermare, anche contro quella magistratura che non fa il bene della democrazia", dice.

E per quanto riguarda la legge sull'omofobia allo studio, per Meloni si tratta di "una deriva liberticida che non risparmia nessuno. Metteranno in galera chi è contro l’utero in affitto. Questa furia iconoclasta che non risparmia nessuno, tutti razzisti... ma l’unico razzismo è l’ignoranza che alberga nelle loro menti".

