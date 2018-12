Il popolo di Salvini riempie Piazza del Popolo, la lettera ai militanti: "Abbiamo rialzato la testa"

Il popolo di Salvini riempie piazza del Popolo. Lanciata da settimane con una martellante campagna sui social, la manifestazione della Lega a Roma non delude in quanto a numero di presenze.

La kermesse del Carroccio è iniziata con un minuto di silenzio per ricordare le vittime della tragedia di Corinaldo, nell'Anconetano. E Matteo Salvini ha fatto sapere che alle 15.30 si recherà di persone sul luogo della tragedia.

Salvini: "Ce la metteremo tutta"

"Una festa non può essere una festa se stanotte sei ragazzi usciti per andare a divertirsi sono rimasti vittime di una tragedia. E quindi quella di oggi è una giornata di affetto, di abbraccio, di riflessione, di preghiera, in cui ci stringiamo a quelle famiglie marchigiane. Prima di cominciare a raccontarvi quello che stiamo facendo da sei mesi, un minuto di abbraccio e di silenzio", ha esordito Salvini dal palco. "Ce la metteremo tutta - ha poi aggiunto al termine del minuto di silenzio - per far tornare l'Italia grande".

I tipici canti di Natale e video contro la Fornero hanno accolto i leghisti che hanno riempito Piazza del Popolo a Roma, racconta l'AdnKronos."L'Italia rialza la testa!", la scritta di colore bianco che campeggia sul fondale blu del palco della iconica piazza romana scelta da Salvini per celebrare i primi "6 mesi di buonsenso al governo". Nel giorno dell'Immacolata il popolo della Lega si raduna quindi all'insegna dello slogan "Prima gli italiani", con alcuni militanti arrivati con un lungo striscione con la scritta 'Stop invasione' . Nella piazza sventolano tricolori, vessilli del partito ma anche simboli delle identità regionali, dai quattro mori della Sardegna alla trischele di Sicilia. Dalla Lombardia alla Sicilia, provengono da tutta Italia i sostenitori del ministro, accolto dall'ovazione della folla.

La lettera del segretario ai militanti

"L'Italia non ha nulla da invidiare al resto del mondo. Eppure, soprattutto negli ultimi anni, aveva smesso di sognare e volare. Depressa da governi inadeguati, aggredita da un'immigrazione incontrollata e senza regole, minacciata dall'Unione europea. Un'Italia che permetteva alla Francia di scaricare immigrati nei boschi del Piemonte, come è successo a Claviere. Un'Italia che non osava ribellarsi alle prepotenze di Malta, della Merkel o di qualche lussemburghese".

E quanto si legge nella lettera di Matteo Salvini ai militanti della Lega, distribuita dai volontari del Carroccio alla manifestazione di Piazza del Popolo. "Sono orgoglioso di quello che stiamo facendo al governo. La strada è ovviamente ancora lunga", rimarca il leader della Lega, che conclude: "Ora abbiamo rialzato la testa. E non intendiamo più abbassarla".

Il video da Piazza del Popolo