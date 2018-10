La nuova Lega di Salvini punta a Roma e "sbianchetta" il Nord

Sabato 8 dicembre a piazza del Popolo a Roma la "nuova Lega" di Matteo Salvini scenderà in piazza per suggellare la nascita del nuovo partito più nazionale e sovranista: lo ha annunciato lo stesso leader in un video sui social a margine del Consiglio federale.

La Lega da appuntamento ai suoi militanti il giorno dell'Immacolata alle ore 12: lo slogan della manifestazione sarà "Prima gli italiani".

"Siamo il partito di riferimento di tutti i partiti sovranisti d'Europa. È un momento storico per l'Italia e per la Lega, non ci sono né ci saranno congressi"

Matteo Salvini cambia pelle alla Lega sbianchetta la parola "Nord" e - come si legge nel nuovo statuto - toglie dal simbolo anche il guerriero di Legnano, conosciuto come Alberto da Giussano. Spazio ad un semplice rettangolo di "colore blu in cui campeggia la scritta "Lega per Salvini premier" in bianco, circondata da una sottile cornice sempre di colore bianco".

La novità più rilevante è nell'articolo 1 in cui si esplicitano le finalità ( nuovo statuto Lega Salvini Premier.Pdf )

Lega per Salvini Premier è un movimento politico confederale costituito in forma di associazione non riconosciuta che ha per finalità la pacifica trasformazione dello Stato italiano in un moderno Stato federale attraverso metodi democratici ed elettorali. Lega per Salvini Premier promuove e sostiene la libertà e la sovranità dei popoli a livello europeo.

che modifica il precedente ( Statuto Lega Nord.pdf )

Lega Nord per l’Indipendenza della Padania” (di seguito indicato come “Lega Nord”, “Lega Nord – Padania” o “Movimento”), è un movimento politico confederale costituito in forma di associazione non riconosciuta che ha per finalità il conseguimento dell’indipendenza della Padania attraverso metodi democratici e il suo riconoscimento internazionale quale Repubblica Federale indipendente e sovrana.

Nel nuovo Statuto inoltre sparisce la dimensione regionalistica della Lega come

"confederazione composta dalle Nazioni (1. Alto Adige - Südtirol; 2. Emilia; 3. Friuli – Venezia Giulia; 4. Liguria; 5. Lombardia; 6. Marche; 7. Piemonte; 8. Romagna; 9. Toscana; 10. Trentino; 11. Umbria; 12. Valle d’Aosta - Vallée d’Aoste; 13. Veneto)"

che diventa una confederazione articolata in 22 entità regionali

"1. Valle d’Aosta - Vallée d’Aoste; 2. Piemonte; 3. Liguria; 4. Lombardia; 5. Trentino; 6. Alto Adige - Südtirol; 7. Veneto; 8. Friuli Venezia Giulia; 9. Emilia; 10. Romagna; 11. Toscana; 12. Marche; 13. Umbria; 14. Lazio; 15. Abruzzo; 16. Molise; 17. Campania; 18. Puglia; 19. Basilicata; 20. Calabria; 21. Sicilia; 22. Sardegna"

Alla confederazione leghista inoltre potranno legarsi altre realtà o forze politiche locali come ad esempio il Partito sardo d'azione che potrebbe entrare formalmente nella Lega.

Come abbiamo detto anche il simbolo cambia e sparisce il guerriero di Legnano sostituito da un semplice rettangolo "di colore blu in cui campeggia la scritta «Lega per Salvini premier» in bianco, circondata da una sottile cornice sempre di colore bianco"

L'Alberto da Giussano potrebbe perà tornare nel contrassegno elettorale.

I soci fondatori, oltre a Matteo Salvini, sono il ministro Lorenzo Fontana, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, il tesoriere Giulio Centemero e Roberto Calderoli. Sono loro che hanno costituito la Lega per Salvini premier, il partito destinato a sostituire in tutto e per tutto la vecchia Lega Nord per l'Indipendenza della Padania fondata da Umberto Bossi. L'avvio del nuovo partito, il cui Statuto è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 14 dicembre dell'anno scorso, è ormai imminente.

La vecchia Lega risulterà, semplicemente, svuotata anche se in capo al partito di Bossi resterà la rateazione dei 49 milioni per i fondi che sarebbero stati percepiti illecitamente dal partito tra il 2008 e il 2010 e per cui è stato condannato il senatur.

Roma non è più ladrona ma bacino elettorale

Ecco dunque la strada tracciata per la nuova Lega, sovranista e a caccia di un posto al sole: ma erano stati i sondaggi ancor prima a tracciare i nuovi confini del partito che nato nel verde pratone di Pontida ha già indossato il vestito blu, il colore che più richiama ai privilegi dei palazzi che il Carroccio voleva svuotare.

Intenzioni di voto 4 Marzo (elezioni) 8 Ottobre 22 Ottobre Trend vs ultimi 15 gg AREA GOVERNO 50,1 60,1 59,4 -0,7 Lega 17,4 30,7 30,6 -0,1 M5s 32,7 29,4 28,8 -0,6 Forza Italia 14,0 8,1 7,9 -0,2 Fratelli d'Italia 4,3 3,7 4,0 0,3 Partito Democratico 18,7 16,7 17,3 0,6

Secondo il sondaggio Emg per la Rai tutti sotto la soglia del 4% gli altri partiti.