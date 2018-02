Marcia anti fascista, 23 organizzazioni in piazza il 24 febbraio a Roma

Sabato 24 febbraio si terrà a Roma la manifestazione nazionale "Mai più fascismi, mai più razzismi".

Lo hanno annunciato le 23 organizzazioni promotrici dell'appello "Mai più fascismi" dopo le polemiche per la mancata adesione alla marcia di sabato scorso a Macerata. Tra le associazioni che prenderanno parte alla manifestazione, oltre ai partigiani dell'Anpi che hanno organizzato la marcia antifascista, la Cgil, il Partito Democratico e Liberi e Uguali.

Roma 24 febbraio, il programma

Il programma della manifestazione nazionale "Mai più fascismi, mai più razzismi" convocata a Roma da 23 organizzazioni che si rifanno ad una comune linea del mondo democratico prevede il concentramento dei manifestanti alle ore 13.30 in Piazza della Repubblica. Sempre da Piazza delle Repubblica prenderà avvio il corteo che arriverà in Piazza del Popolo dove sarà allestito un palco. L'inizio della maratona oratoria è previsto dalle ore 15.00.

Milano 24 febbraio, in piazza anche la Lega

La guerra delle piazze vedrà (ad una settimana dalle elezioni) in piazza Duomo a Milano una manifestazione convocata dalla Lega proprio per il 24 febbraio: "Una festa delle famiglie, pacifica, democratica, con il sorriso, dove poliziotti e carabinieri saranno disarmati al nostro fianco - spiega Matteo Salvini - Ci saranno due idee di Italia diverse: una a Roma, con la sinistra che fa i processi al razzismo e al fascismo che non tornano e c'è la piazza di Milano dove mi piacerebbe avere tanti immigrati regolari, quegli immigrati che hanno i documenti, pagano le tasse e mandano i figli a scuola".