Né socialisti né popolari, Calenda trova nuovi alleati contro i sovranisti

Sono 5.205 gli iscritti, 1.400 i partecipanti che si sono giu' registrati, 4 i candidati alla segreteria, oltre 2.500 gli iscritti che hanno sottoscritto una candidatura. Sono questi i numeri del congresso di +Europa, che si riunirà a Milano da venerdì a domenica, per eleggere gli organismi dirigenti e riflettere sulla prospettiva politica in vista delle elezioni europee.

I candidati alla guida del movimento sono Marco Cappato che raccolto 837 sottoscrizioni, Alessandro Fusacchia che ne ha raccolte 421, Benedetto Della Vedova con 876 sottoscrizioni. Radaelli ne ha raccolto 251.

Al congresso è stato invitato Carlo Calenda alla cui proposta il movimento guarda "con rispetto". L'ex ministro dello sviluppo economico intervenendo a Radio24 ha spiegato che non intende aprire il proprio movimento agli ex LeU e a Forza Italia. "Non abbiamo fatto un appello per un fronte anti sovranista, ma un manifesto con proposte precise che vanno condivise. Non è una cosa 'contro', ma una cosa 'per'.

"Mi piacerebbe anche che +EUROPA e il Movimento di Pizzarotti aderissero".

Come sottoliena Bruno Tabacci: "Noi non siamo né socialisti né popolari e siamo l'opposto dei sovranisti". Il deputato inoltre ha spiegato la posizione in merito al problema migratorio che è tornato ad occupare le prime pagine dei giornali.

"Possiamo alzare tutti i muri che vogliamo ma sotto di noi c'è un Continente dove l'età media è di 19 anni a fronte dei 50 anni degli europei. Sono di 31 anni più giovani di noi. Dovremmo interrogarci su cosa accadrà quando cresceranno e si moltiplicheranno. Quali saranno le ricadute negli equilibri del mondo non solo quelli europei."