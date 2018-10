Il sovranista Kurz gela Salvini: "La Commissione Ue bocci la manovra"

Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha chiesto alla Commissione Ue di bocciare la manovra italiana perchè Vienna non è disposta a pagare i debiti di altri Stati. "L’Austria non è disposta a pagare i debiti degli altri stati, mentre questi stati prendono consapevolmente in considerazione l’incertezza dei mercati", ha detto Kurz in una dichiarazione inviata all’agenzia austriaca Apa. Considerato "sovranista" al pari di Salvini, Kurz è uno è uno dei capi di governo con cui il vicepremier sperava (e spera) di costruire un fronte unico per le elezioni europee del maggio 2019.

Ma le divergenze sui temi economici sono molto marcate. Sui conti pubblici e sui vincoli di bilancio Kurz non intende fare sconti. Il cancelliere ha chiesto "un ritorno alla ragione". L’Ue deve ora "dimostrare di aver imparato dalla crisi greca" e senza modifiche da parte italiana, la Commissione europea deve respingere il bilancio, ha detto il conservatore capo del governo austriaco.

Del resto non si può dire che il politico austriaco manchi di coerenza: il suo obiettivo per il prossimo anno è infatti quello di azzerare il deficit. Una linea opposta rispetto a quella seguita dal governo gialloverde che invece è convinto che aumentando il deficit crescano anche i consumi (e dunque il Pil).

Conte: "Dichiarazioni incaute"

Per Giuseppe Conte quelle di Kurz sono "dichiarazioni incaute", "perché se noi siamo in Europa e diciamo che dobbiamo rispettare le procedure in questa fase", scavalcare chi è chiamato a interloquire - ovvero Commissione Ue e governo italiano - "significa non rispettare le regole".