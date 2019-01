Di Maio con Salvini: stop ai sindaci ribelli e niente reddito di cittadinanza agli stranieri

5 stelle divisi sul decreto sicurezza? Di Maio rinsalda le fila e detta la linea dopo le dichiarazioni di Matteo Mantero, parlamentare vicino al presidente della Camera, Roberto Fico, che via Facebook aveva "affondato" il provvedimento fortemente voluto dalla Lega bollandolo come "incostituzionale e stupido".

Il capo politico del Movimento intervenendo da Alleghe non le manda a dire: "Se c'è qualche membro della maggioranza a disagio, si deve ricordare che fa parte di una maggioranza che quel decreto lo ha votato, di un governo che lo sta applicando, che lo sosteniamo".

Insomma, un chiaro avviso che arriva a pochi giorni dall'epurazione di due senatori pentastellati, Gregorio De Falco e Saverio De Bonis, espulsi dal Movimento in seguito alla decisione dei probiviri pentastellati: il motivo risale a qualche settimana fa quando durante le votazioni del decreto sicurezza De Falco aveva espresso un voto contrario e De Bonis si era astenuto. De Falco, inoltre, si è astenuto nell'aula del Senato al voto di fiducia sulla manovra e ha criticato la scelta del governo gialloverde di non firmare il global compact sui migranti. Tra i dissidenti compariva lo stesso Mantero graziato dall'organo di disciplina. Il motivo presto detto: la maggioranza gialloverde al Senato dopo le due espulsioni è scesa a quota 165 (Movimento 5 stelle 107, Lega 58), appena 4 voti di margine rispetto alla maggioranza fissata a 161. Quattro voti che mettono sotto pressione il Governo Conte.

A Di Maio il compito di rinsaldare le fila pur essendo consapevole che la maggioranza non può perdere più altri pezzi.

Di Maio: "Sindaci non hanno autorità sui porti"

"In questo momento quello che si sta creando intorno a questa vicenda è un'occasione di campagna elettorale - spiega Luigi Di Maio - Vorrei mettere al centro qualche verità: i sindaci che dicono 'apriamo i porti', non hanno nessuna autorità per legge di aprire o chiudere un porto. Questo dimostra che tutte queste dichiarazioni fanno parte di una grande occasione per fare un po' di campagna elettorale e chiedere un po' di voti".

Ecco quindi che Di Maio ribadisce qual è la linea del Movimento piegato ai dettami del contratto di Governo. E torna anche sul caso della bozza del decreto sul reddito di cittadinanza.

Di Maio: "Modificare bozza del reddito di cittadinanza"

Luigi Di Maio conversando con i giornalisti torna anche sul caos montato dopo la diffusione della bozza del decreto legge che dovrebbe istituire il decreto di cittadinanza. Alla confusione che si è creata sui requisiti di accesso alla misura di contrasto alla povertà, Di Maio replica: "Quei 5 anni che vedete scritti nella bozza del decreto sono da modificare, il tetto sarà più alto".

"La nostra norma sul reddito di cittadinanza è rivolta agli italiani e per fare questo noi alzeremo il tetto di permanenza dei lungo soggiornanti in modo tale da rispettare le norme Ue ma allo stesso tempo rivolgere questa misura ai cittadini italiani."

Eppure il governo stesso nel Documento programmatico di bilancio 2019, aveva chiarito che tra i beneficiari del reddito di cittadinanza ci sarebbero stati “i maggiorenni residenti in Italia da almeno 5 anni disoccupati o inoccupati (inclusi pensionati)”. Dunque anche gli stranieri, comunitari o extracomunitari, purché appunto regolarmente residenti da un quinquennio.