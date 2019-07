La (geniale) soluzione di Mara Carfagna per ripulire Roma dai rifiuti

Come risolvere l'emergenza rifiuti di Roma? Da quasi un mese ormai la Capitale soffoca tra l'immondizia, tra cassonetti sporchi e strabordanti e sacchetti maleodoranti abbandonati a terra a marcire sotto al sole. "L'emergenza finirà entro fine anno", hanno ammesso poche ore fa i nuovi vertici Ama, la municipalizzata che opera nel settore dei servizi ambientali per conto del Comune.

Mara Carfagna, Putin e la soluzione (ironica) per ripulire Roma dai rifiuti

Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, ha la soluzione (scherzosa) per il sindaco Virginia Raggi. Su Twitter la deputata azzurra ha ironizzato sull'efficienza dei sistemi di pulizia a Roma e, cogliendo l'occasione della visita di Vladimir Putin oggi nella Capitale, ha scritto: "Vista la solerzia con cui è stata pulita #Roma per l'arrivo di #Putin - e considerato che nel mondo ci sono 196 Stati sovrani - proponiamo di invitare un capo di Stato ogni 1,86 giorni. È l'unico modo per tenere la spazzatura lontana dalla città".

Oggi la città eterna è blindata (oltre che pulita, a quanto pare) per la visita del presidente russo, che ha avuto un faccia a faccia con Papa Francesco prima e col capo dello Stato Sergio Mattarella al Quirinale poi.

Vista la solerzia con cui è stata pulita #Roma per l'arrivo di #Putin - e considerato che nel mondo ci sono 196 Stati sovrani - proponiamo di invitare un capo di Stato ogni 1,86 giorni.

È l'unico modo per tenere la spazzatura lontana dalla città. — Mara Carfagna (@mara_carfagna) 4 luglio 2019