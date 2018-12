Deputata M5s aggredita al supermercato: "Ha una frattura costale e diverse contusioni"

Mara Lapia, deputata del Movimento 5 Stelle, è stata aggredita ieri, sabato 15 dicembre in un supermercato di Nuoro, in Sardegna. A raccontare la vicenda è stato Francesco D'Uva, capogruppo dei pentastellati alla Camera dei deputati: "Tutta la solidarietà del gruppo del MoVimento 5 Stelle va alla nostra portavoce, Mara Lapia, brutalmente aggredita da un uomo in un supermercato di Nuoro. Mara è stata prima aggredita verbalmente e poi fisicamente ed ha riportato una frattura costale e varie contusioni".

Mara Lapia aggredita al supermercato

"Sono in corso indagini per ricostruire l'accaduto. E' gravissimo e intollerabile che un uomo, in modo becero e disumano, si accanisca violentemente nei confronti di una donna fino a ridurla in quelle condizioni". "A nome di tutto il gruppo del MoVimento 5 Stelle dico a Mara che le siamo vicini e che abbiamo bisogno di lei. Tutti noi sappiamo che sei una donna forte e ti risolleverai da questo brutto incubo'', conclude.

"Fatto gravissimo e intollerabile"

"La brutale aggressione sia verbale sia fisica subita dalla nostra deputata Mara Lapia è un fatto gravissimo e intollerabile. Esprimo a Mara la vicinanza mia e di tutto il gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle al Senato, augurandole di tornare presto al lavoro perché abbiamo bisogno della sua tenacia". Così in una nota Stefano Patuanelli, capogruppo del MoVimento 5 Stelle al Senato.