Il no di Maran all'imprenditore che gli offrì una casa: "Ma dovrebbe essere normale"

C'è anche il nome di Pierfrancesco Maran, assessore del Pd all'Urbanistica del comune di Milano, nelle carte dell'inchiesta che mercoledì mattina ha portato in carcere nove persone a Roma, con le accuse - a vario titolo - di associazione a delinquere, traffico di influenze, emissione di fatture false, corruzione e illecito finanziamento.

Stando a quanto emerso dalle intercettazioni raccolte nel corso delle indagini, Maran ne esce però a testa alta e con un'integrità che oggi gli riconoscono anche gli avversari: l'assessore avrebbe infatti rifiutato con sdegno un tentativo di corruzione: "Qui [a Milano] non funziona così".

In un'intercettazione, gli uomini del gruppo Parnasi fanno un resoconto dell'incontro:

"Siamo andati a parlare con l'assessore Maran, gli abbiamo proposto un appartamento ma lui ha risposto di no dicendo che lui 'non voleva prendere per il c... chi lo ha votato'. Abbiamo fatto una brutta figura, sembravamo i romani dei film quando vanno a Milano".

"Mi fa molto piacere che sia chiaro a chiunque entri nel mio ufficio che non vi è spazio alcuno per proposte improprie" ha commentato oggi l’assessore su Facebook.

"Ho davvero apprezzato i numerosi messaggi che mi sono arrivati da tante persone - scrive oggi Maran - che grazie a questa notizia hanno ritrovato o confermato la loro fiducia nella politica. Ci tengo a dire - sottolinea il dem - che questa però è e deve essere la normalità. Non solo per me, ma per tutta la Giunta di cui faccio parte, ed è la normalità per la gran parte di coloro che si impegnano nelle situazioni mossi da passione e voglia di cambiare le cose".