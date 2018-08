Rai, la commissione di Vigilanza boccia la nomina di Marcello Foa

Niente da fare. La commissione di vigilanza della Rai ha bocciato la nomina di Marcello Foa a presidente della Rai. Ventidue i pareri favorevoli e una scheda bianca. Per la nomina serviva una maggioranza di due terzi: 27 voti su 40. Pd, Leu e Forza Italia non hanno partecipato al voto, non ritirando la scheda. Unico di Forza Italia ad aver partecipato al voto è stato il presidente della commissione Alberto Barachini.

Al momento sembra che un parlamentare dei Cinque Stelle non abbia votato, scrive l'agenzia Adnkronos.

Ieri il Consiglio di amministrazione della Rai aveva nominato a maggioranza Marcello Foa presidente dell'azienda radiotelevisiva pubblica.

Rai, bocciata la nomina di Foa: le reazioni

"#FoaPresidente è il simbolo di una nuova RAI all'insegna dell'indipendenza e della libertà d'informazione. Oggi si è ricostituito il patto del Nazareno per bloccare la sua nomina. Forza Italia e Pd si sono schierati contro di lui, allievo di Montanelli, giornalista de Il Giornale e forte sostenitore della sovranità nazionale. Dal Pd te lo aspetti, ma da Forza Italia? E' un colpo basso alla Lega. Non siamo loro alleati, ma da noi avranno sempre lealtà e correttezza”, scrive su Facebook Francesco D’Uva, capogruppo M5S alla Camera.

"Oggi centriamo il primo grande risultato. La nostra lotta intransigente paga". Questo il commento in una diretta Facebook del senatore Davide Faraone, capogruppo Pd in Vigilanza Rai, dopo la bocciatura di Marcello Foa alla presidenza Rai. "Di Maio e Salvini, i due Dioscuri, hanno trattato la Rai come un'azienda da occupare, come stanno occupando tutte le altre poltrone. I due si sono chiusi in una stanza segreta e hanno deciso il nome. E loro erano quelli che non pensavano alle poltrone...". E aggiunge: "Ora spero che si possa votare un presidente di garanzia co una scelta il più possibile democratica". E su Foa dice: "Lui che continua a definirsi 'allievo di Montanelli, con Indro Montanelli non c'entra un tubo. E' rappresentante di una destra sovranista e pericolosa".

Rai, Forza Italia e la questione della scelta di Foa

"Il problema non è il nome di Marcello Foa come presidente della Rai, ma il metodo con cui è stato scelto da Lega e M5s", aveva detto Silvio Berlusconi il giorno prima della votazione, in un'intervista al Quotidiano Nazionale. "Quando noi governavamo, abbiamo dato la presidenza della Rai a figure di valore come Claudio Petruccioli e Lucia Annunziata, ma certo non schierate con noi".

Nella serata di ieri le agenzie avevano dato conto di una telefonata intercorsa tra Berlusconi e Matteo Salvini. Il leader della Lega avrebbe in quell'occasione espresso stupore per la posizione assunta da una parte di Forza Italia sul no alla nomina di Marcello Foa come nuovo presidente Rai. Una scelta che secondo il ministro dell'Interno avrebbe accomunato quella parte del partito azzurro alle posizioni del Partito democratico. Fonti della Lega descrivono però come "ottimo" il rapporto tra i due leader.