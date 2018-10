Ponte Morandi, il commissario straordinario è il sindaco di Genova Marco Bucci

C'è il nome del commissario straordinario alla ricostruzione del Ponte Morandi: come preannunciato, sarà il sindaco di Genova, Marco Bucci. "Ho sentito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte - annuncia su Facebook Giovanni Toti, presidente della regione Liguria - e mi ha comunicato, come previsto dal Decreto, l’intenzione di procedere alla nomina del sindaco Marco Bucci come commissario straordinario alla ricostruzione del Ponte Morandi di Genova. La Regione ha già risposto con parere favorevole".

"Il nuovo decreto dà super poteri al commissario per ricostruire in tempi rapidi, questo è il nostro obiettivo e lo faremo in tempi rapidissimi perché Genova possa tornare al più presto alla serenità", ha assicurato il vicepremier Luigi Di Maio.

Autostrade per l'Italia intanto sta studiando le modalità di erogazione di una seconda tranche di contributi a favore delle persone interessate dal crollo del ponte Morandi di Genova. La società in una nota "conferma la massima attenzione e disponibilità al supporto degli abitanti e delle famiglie genovesi interessate direttamente dal crollo del Viadotto Polcevera. Per quanto riguarda i contributi agli sfollati, la società ha erogato a settembre 2018 ai 263 nuclei familiari interessati. L`iniziativa è stata condotta in collaborazione con il Comune di Genova e la Regione Liguria".

Ripresa la circolazione dei treni

Oggi all'alba è ripresa la circolazione dei treni sulle linee ferroviarie di Genova che erano state interrotte dopo il crollo di ponte Morandi e alle 10 è transitato il primo treno in uscita dal porto diretto verso il Nord Italia. Viene così ripristinata la circolazione, sia dei treni merci che dei passeggeri con 82 convogli al giorno che consentiranno di togliere dalla strada circa 1300 tir.

Fino a martedì prossimo i treni subiranno un piccolo rallentamento, per questioni di sicurezza, per poi riprendere la normale velocità prevista. In questo modo, spiega la Regione, viene ripristinata l`offerta ferroviaria precedente al crollo di ponte Morandi. Tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro di 60 addetti distribuiti su turni 24 ore su 24, 7 giorni su 7 che hanno consentito di riaprire le linee cosiddette "Bastioni" e "Sommergibile", in totale 4 binari destinati alla movimentazione delle merci dal porto di Genova verso il Nord Italia e dei passeggeri verso Acqui/Ovada e verso Busalla/Arquata Scrivia via Sampierdarena /Rivarolo.

Nel crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, hanno perso la vita 43 persone. Leggi su GenovaToday