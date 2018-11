Boschi al padre di Di Maio: "Non le auguro il fango che suo figlio ha gettato sulla mia famiglia"

"Vorrei poter guardare in faccia Antonio Di Maio, padre di Luigi, ministro del lavoro nero e della disoccupazione, vorrei poterlo guardare negli occhi e dire: caro signor Di Maio, le auguro di non vivere mai quello che suo figlio e gli amici di suo figlio hanno fatto vivere a mio padre e alla mia famiglia".

Con un video pubblicato su Facebook Maria Elena Boschi interviene sul caso che vede coinvolto Di Maio senior dopo la denuncia di un operaio alle Iene. La deputata Pd si rivolge direttamente al padre del vicepremier.

"Lei, signor Di Maio, è sotto riflettori per storie davvero brutte: lavoro nero, incidenti sul lavoro, sanatorie, e condoni edilizi. Mio padre è stato tirato in mezzo ad una vicenda più grande di lui per il cognome che porta e trascinato nel fango per una campagna creata da suo figlio e dagli amici di suo figlio".

In realtà però il vero bersaglio della Boschi sono i 5 Stelle:

"Le auguro di dormire sogni tranquilli, di non sapere mai cosa è il sentimento di odio scaricato addosso a me e ai mei, il fango dell'ingiustizia che ti può essere gettato addosso. Il fango fa schifo, come la campagna di fake news su cui il M5s fondato il proprio consenso - dice ancora la Boschi -. Io continuo a fare politica solo per la mia nipotina, perchè possa sapere che la sua è una famiglia di persone perbene. Le auguro di poter dire lo steso della sua, anche se mi rendo conto che ogni giorni che passa per voi diventa sempre più difficile".

Il video postato da Maria Elena Boschi su facebook