L'ex governatore Maroni condannato ad un anno: interdetto dai pubblici uffici

Condannato per turbata libertà nella scelta del contraente, assolto dall'accusa di induzione indebita "perchè il fatto non sussiste". Si è chiuso così il processo milanese che vedeva l'ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, imputato per le presunte pressioni esercitate a favore di due sue ex collaboratrici al Viminale.

Maroni condannato ad un anno

I giudici della Quarta Sezione Penale del Tribunale di Milano hanno condannato Maroni a 1 anno per il contratto "su misura" ottenuto da Mara Carluccio in Eupolis, società regionale lombarda attiva nel settore della formazione professionale.

Condannati anche tutti gli altri imputati: 1 anno per Giacomo Ciriello, ex capo della segreteria politica del governatore, 10 mesi e 20 giorni per Andrea Gibelli, ex segretario generale del Pirellone, e 6 mesi per Mara Carluccio, la donna che avrebbe beneficiato del contratto "cucito" su misura per lei grazie alle pressioni effettuate da Maroni su Alberto Brugnoli, l'ex direttore generale di Eupolis che aveva patteggiato la pena a 8 mesi.

I giudici della Quarta Sezione penale del Tribunale di Milano hanno inoltre condannato Maroni, Ciriello e Gibelli all'interdizione dai pubblici uffici per un periodo pari alla durata della pena.

È stata inoltre disposta la sospensione della pena per tutti gli imputati e la non menzione della condanna nel casellario giudiziario soltanto per Ciriello, Gibelli e Carluccio, ma non per l'ex governatore. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.

Expo, Maroni assolto per il viaggio a Tokio

Assoluzione, invece, per l'altro capo di imputazione, quello relativo alle presunte pressioni effettuate sui vertici Expo per ottenere il pagamento delle spese di un viaggio istituzionale a Tokio per Maria Grazia Paturzo, altra sua ex collaboratrice al ministero dell'Interno a lui legata, secondo l'accusa, da "una relazione affettiva".

Il pm Eugenio Fusco aveva chiesto di condannare il governatore a 2 anni e 6 mesi di carcere per tutti i due capi di imputazione.

"Maroni è sollevato da questa sentenza - è la dichiarazione del difensore, Domenico Aiello - perchè tutti noi ci tenevamo particolarmente alla dichiarazione di innocenza relativa al viaggio a Tokyo".