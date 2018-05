La notte più buia della Repubblica, Mattarella sotto assedio

Dopo il no a Paolo Savona, è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a finire sul banco degli imputati. Durissime le accuse che piovono da Lega, M5s e Fratelli d'Italia. "Penso che oggi sia accaduta una cosa gravissima" ha detto su La7 Giorgio Meloni, la prima a chiedere esplicitamente l'impeachment per il Capo dello Stato.

"Ritengo che il presidente Mattarella non avesse alcun appiglio costituzionale per rifiutare un ministro perché non ne condivide le idee. (...) Penso che Mattarella abbia fatto una cosa che va molto oltre le sue prerogative".

Secondo Meloni, il capo dello Stato "sta subendo pressioni da parte di interessi di nazioni straniere, e questo significa che c'è un problema. Io l'ho detto (...) chiederemo al Parlamento di mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica per alto tradimento ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione".

I toni sono ormai da guerra civile. A nulla è servito il messaggio del Capo dello Stato, che ha cercato di spiegare le motivazioni del no a Savona: salvaguardare i risparmi degli italiani, stroncare sul nascere qualsiasi velleità di uscire dalla moneta unica.

Di Maio: "Dobbiamo discutere della messa in stato d'accusa del Presidente Mattarella"

A gettare altra benzina sul fuoco ci pensa Di Maio. "Spero che agli italiani sia data la parola il prima possibile... Dobbiamo discutere la messa in stato d'accusa del Presidente Mattarella" e "parlamentarizzare questa crisi istituzionale... dobbiamo portare l'articolo 90 nella discussione parlamentare e poi andare a elezioni il prima possibile". Così Luigi Di Maio, leader del M5S, in collegamento telefonico con 'Che tempo che fa' su Rai Uno.

Salvini: "L'Italia è un Paese a sovranità limitata"

Più cauto Matteo Salvini. "Non parlo di impeachment, sono ancora molto incazzato perché ci hanno fatto lavorare tre settimane per niente. Domani penseremo a tutto", ha detto il leader della Lega parlando a Spoleto. "Siamo stati giorni e notte a lavorare e alla fine ci dicono che non conta niente". E ancora: "E' una follia" quello che è accaduto "chiedo agli italiani di starci vicini, perché voglio riprendermi la democrazia".

"Mattarella si è presa una bella responsabilità, anzi brutta", aggiunge. "L'Italia è un paese a democrazia limitata, ma dico che dignità vale più di un ministero", conclude il leader della Lega.

Cosa dice l'articolo 90 della Costituzione

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il Presidente dunque può essere messo in stato di accusa solo in caso di alto tradimento (se viola il giuramento di fedeltà alla Repubblica) o di attentato alla Costituzione (cioè una condotta volta a sovvertire le istituzioni costituzionali oppure a violare la Carta costituzionale).