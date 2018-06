Matteo Renzi lascia la politica? L'ex premier pronto per un programma tv

Quale sarà il futuro professionale di Matteo Renzi? Ormai ai margini della scena politica italiana, l'ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Partito democratico starebbe progettando di darsi alla tv. L'indiscrezione, clamorosa, è del Corriere della Sera.

Renzi vorrebbe fare un programma con il suo amico Lucio Presta, manager di artisti del calibro di Benigni e Bonolis, nonché marito di Paola Perego, probabilmente destinato a Netflix. Una trasmissione di taglio culturale su Firenze e le bellezze italiane, con l'ex premier in video, con puntate da girare subito per i palinsesti autunnali o al massimo del prossimo anno: sarebbe questo il progetto renziano - scrive Carlo Tecce sul Fatto Quotidiano - per dare un taglio con la politica.

Nelle settimane post batosta elettorale, Renzi avrebbe accarezzato l'idea di un partito tutto suo. Un progetto politico sul modello della macroniana En Marche, a quanto pare, naufragato però in partenza perché secondo i sondaggi non andrebbe oltre il 4%. Ecco quindi l'idea del piccolo schermo, un contesto congeniale a Renzi che conosce il mezzo televisivo fin da giovanissimo: nel 1994 prese parte come concorrente a "La ruota della fortuna" di Mike Bongiorno.

"Non mi risulta alcun progetto di Matteo Renzi con Netflix", precisa Marco Agnoletti. Il portavoce dell'ex presidente del Consiglio ricorda anche che Renzi sarà oggi in Aula al Senato, "come tutte le settimane", a discutere del dl Terremoto. Staremo a vedere.

Lucio Presta conferma il progetto televisivo

"Ho proposto a Matteo Renzi un progetto televisivo sulla città di Firenze, un programma ambizioso. E lui lo sta valutando". Il produttore televisivo Lucio Presta conferma all'Adnkronos di essere al lavoro su un nuovo format televisivo incentrato su una delle più belle città d'Italia con l'intenzione di affidarne la conduzione all'ex premier. Perché proprio a Renzi? "Matteo è nato a Firenze, ci ha vissuto, la conosce a fondo, ne è stato sindaco, ci ha portato i potenti del mondo. Credo deciderà a breve ma ciò non implica, immagino, che abbandoni la politica". Quanto al broadcaster che potrebbe trasmettere il nuovo programma, Presta non si sbilancia, ma è difficile immaginare che sarà un problema. Intanto il manager ha già presentato il progetto al Comune di Firenze per le location.