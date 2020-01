Pd, Renzi se la ride: "Zingaretti ci apre un'autostrada"

La possibile evoluzione del Pd, annunciata ieri da Nicola Zingaretti:, fa felice Matteo Renzi: "Sono l'ultimo a poter parlare del dibattito del Pd. Ma ho rispetto per Zingaretti e i suoi: se pensano che la soluzione sia davvero aprire alle Sardine, alla società civile recuperando un rapporto con la Cgil o assorbendo Leu, noi di Italia viva non saremo in difficoltà. Anzi, ci si apre un'autostrada. Spostandosi sulla piattaforma di Corbyn o di Sanders si perde. Noi siamo un'altra cosa: radicalmente riformisti. In bocca al lupo a ciò che verrà dopo il Pd. Italia viva sarà una casa accogliente per tutti i riformisti". Lo dice il fondatore di Italia viva in una intervista al Corriere della Sera.

Renzi: "Italia viva sorprenderà anche i pessimisti"

Secondo i sondaggi il partito renziano non sfonda, è sotto al 5 per cento e quel 10 per cento indicato da molti come obiettivo al momento della fondazione di Italia viva oggi come oggi è pura utopia. "Dopo il voto in Emilia tireremo le somme. Siamo nati da tre mesi - osserva l'ex segretario del Partito democratico - Faremo la prima assemblea nazionale a febbraio. La nostra è una maratona, non sono i 100 metri: Italia viva sorprenderà anche i pessimisti. Anche perché nel merito la cronaca politica ci sta dando ragione su tutto. A cominciare dal Jobs Act".

"Con reddito di cittadinanza e Quota 100 l'Italia si è fermata"

Sul governo, Renzi spiega: "Passate le regionali in Emilia il governo deve sbloccare i cantieri e rilanciare la crescita. Ci sono 120 miliardi di euro bloccati dalla burocrazia, è inspiegabile aspettare ancora: a febbraio presenteremo la nostra proposta. Abbiamo fatto un governo per salvare l'Italia dal sovranismo di Salvini, ma non basta essere contro. È dunque fondamentale che l'esecutivo cambi passo sulla crescita. Con sussidi come il reddito di cittadinanza o misure come Quota 100 l'Italia si è fermata, la crescita si è azzerata. Bisogna ripartire subito".