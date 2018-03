Salvini avverte: "Il prossimo premier sarà indicato dal centrodestra"

"Il prossimo premier sarà indicato dal centrodestra". Matteo Salvini lo ripete e lo scrive chiaro e tondo in un post su Facebook, sottolineando che il programma su cui lavorare è già pronto.

L'intesa con il Movimento Cinque Stelle di Di Maio ieri ha retto, ma il messaggio di Salvini è perentorio. "Nel rispetto di tutti", il leader della Lega ribadisce però che il centrodestra "è la coalizione che ha preso più voti e che anche ieri ha dimostrato compattezza, intelligenza e rispetto degli elettori", in merito all'elezione dei presidenti di Camera e Senato.

Quanto al programma, i punti chiave sono quelli già espressi:

"Via legge Fornero e spesometro, giù tasse e accise, taglio degli sprechi e spese inutili, riforma della scuola e della giustizia, legittima difesa, revisione dei trattati europei, rilancio dell'agricoltura e della pesca italiane, ministero per i disabili, pace fiscale fra cittadini ed Equitalia, autonomia e federalismo, espulsione dei clandestini e controllo dei confini"

"Noi siamo pronti, voi ci siete", conclude Salvini. A stretto giro di posta arriva anche il commento di Giancarlo Giorgetti, fedelissimo del leader del Carroccio, che ospite di Giovanni Minoli su La7, a una domanda su un possibile governo con il Movimento Cinque Stelle, replica: "Sì.. parzialmente". Sul reddito di cittadinanza, caposaldo del programma del M5S, Giorgetti spiega: "Vediamo se possiamo declinarlo in un altro modo: se è una misura universalistica per sostituire la pensione o una reversibilità, non ha assolutamente senso, se è qualcosa che incentivi la ricerca del lavoro, allora può essere valutato".

"Salvini è uno che quando dice una cosa la mantiene, il che è una cosa rara", è stato il commento di Beppe Grillo da Roma, sottolineando che "sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dare l'incarico di governo". "Lasciate lavorare Di Maio bene, in pace e tranquillo", ha detto poi Grilo ai giornalisti.

Intanto proseguono i mal di pancia all'interno di Forza Italia. Renato Brunetta, come riporta Repubblica, parla apertamente di un rischio di subalternità di Salvini nei confronti di Di Maio: "Io continuo a dire che il centrodestra ha leadership plurali. O queste leadership riescono a fare sintesi e allora il centrodestra è forte. Se non riescono a fare sintesi il centrodestra non esiste più. Esiste solo Salvini, ma Salvini ha solo il 17%, e cioè è totalmente subalterno al Movimento Cinquestelle".

E il PD? Il Partito Democratico ieri non ha mai toccato palla, per usare un gergo calcistico, restando ad osservare la situazione. Ospite del programma di Lucia Annunziata "Mezz'ora in più", il segretario reggente Maurizio Martina vede nell'intesa tra centrodestra e M5S sulla presidenza delle Camere "un fatto politico nuovo", ma, avverte: "Non mi si dica che la partita delle scelte dei presidenti di Camera e Senato è distinta dal governo. Lo dicano ai loro elettori, Lega e M5S: c'è un disegno complessivo". Il Pd aspetta intanto con serenità le decisione del presidente Mattarella: "Saremo con lui nella valutazione dello scenario. Calma", conclude Martina.