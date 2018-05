Perché il preincarico a Salvini è possibile

Matteo Salvini apre al preincarico. Secco no del leader leghista a un governo di tipo "istituzionale". Le parole pronunciate martedì sera da Salvini a Grumello del Monte, nel Bergamasco, dove è intervenuto alla festa del partito fanno chiarezza e aprono nuovi spiragli al Movimento 5 stelle, anche se la strada è sempre più stretta e in salita.

No al governo istituzionale, sì al preincarico

"Il governo istituzionale è stare tutti insieme per non fare nulla", secondo Salvini. E senza l'ok del centrodestra sarebbe una scelta ardita da parte di Mattarella. "Proverò a cercare in Parlamento quella forza per fare le cose che ci chiedono gli italiani. Ci proverò fino all'ultimo, ma partendo dal centrodestra che è la prima coalizione e ha vinto in Molise e Friuli".

Alla domanda se chiederà un preincarico per fare un governo, Salvini ha risposto: "Perché no?". "Siccome prima delle elezioni ho detto 'mandiamo a casa la sinistra e il Pd', mai andrò al governo con la sinistra e il Pd", dice Salvini: "Si ragiona con i 5 Stelle o altrimenti c'è il voto". I contatti con i principali leader politici sono in corso, non si sono mai interrotti. "Mi scrivo con tutti: con Renzi, con Di Maio...".

Perché un preincarico a Salvini è possibile

Il Quirinale potrebbe davvero, a ragion di logica, permettere di verificare l'ipotesi di un governo a guida centrodestra, l'unica ancora non esplorata apertamente. Le elezioni in Friuli hanno confermato che il centrodestra unito è la prima forza politica. Dal momento che un immediato ritorno alle urne è un'ipotesi sgradita al Colle, Mattarella potrebbe dare la possibilità a Salvini, Berlusconi e Meloni di mettere in campo le proprie carte.

Un tentativo complesso, per molti impossibile dopo la chiusura totale di Di Maio. Ma le novità sono all'ordine del giorno. E dopo uno stallo di quasi due mesi dal voto del 4 marzo, attendere qualche giorno prima di prendere decisioni forti (leggasi "governo del presidente") rientrerebbe nello stile del Presidente della Repubblica: non si può escludere il preincarico al leader della coalizione più votata.

Bordate al Pd, apertura al M5s

"Il Pd in questo momento è affascinante - ha aggiunto Salvini - è come un esperimento antropologico, è Risiko perché ogni giorno ci sono gli orlandiani, i martiniani, i renziani... Peccato che dopo le elezioni in Lombardia non ci sia più quella corrente bergamasca, che doveva essere un testa a testa tra Fontana e Gori".

"Vediamo se qualcuno dei 5 Stelle dopo queste settimane torna coi piedi per terra e viene a un tavolo a ragionare sulle cose da fare ma con la squadra che ha vinto, il centrodestra - ha ancora detto Salvini - Coi veti e i bisticci non si va da nessuno parte, l'ho detto a Di Maio ma anche a Berlusconi".

"La situazione non è facile perché per quasi due mesi abbiamo avuto qualcuno che diceva di voler dialogare con tutti ma che il premier lo faceva lui e comandava lui. E ha aperto due forni, ha girato 18 panetterie per piazzare il suo pane", ha detto Salvini alludendo alla strategia dei "forni" di Di Maio, senza però mai citarlo direttamente. "Questo qualcuno ha detto 'o governo con la Lega o governo con il Pd'. Amico mio, non funziona così".