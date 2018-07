Mentana contro Salvini: "Non si agitano le manette"

La vicenda della Vos Thalassa e dello sbarco dalla Diciotti dei 67 migranti salvati in mare ha acceso il dibattito politico. E Mentana attacca il ministro dell'Interno. "Le manette" e "il buttar via la chiave" non dovrebbero "mai essere evocati dai politici, di governo o di opposizione, e a maggior ragione da chi ricopre ruoli istituzionali" in relazione a fatti in pieno svolgimento. Così il direttore del Tg La7 critica in un post su Facebook la posizione di Matteo Salvini sulla vicenda della nave Diciotti.

Se "ci si vuole sfogare - scrive - ci sono i social, dove si legge ogni tipo di nefandezza". "Ma lo stato di diritto - sottolinea - non è uno stato d'animo". Secondo Mentana "sulla vicenda Salvini-Mattarella-migranti sarebbe il caso di uscire dalla solita logica da stadio, quella del tifo a prescindere". "E non sarebbe difficile farlo - aggiunge -: basterebbe aspettare pochi giorni", quando le indagini su quanto accaduto a bordo della Vos Thalassa finiranno nella mani del procuratore di Trapani Alfredo Morvillo.

"Non era pensabile - sottolinea - che una nave della Guardia Costiera italiana non potesse entrare in uno scalo portuale italiano per decisione del governo italiano, né che qualcuno - migrante o membro di uno dei due equipaggi - potesse essere indagato o addirittura arrestato per diktat ministeriale. Alla fine magari - continua Mentana - si scoprirà che i soli due sospettati (e allo stato nulla più) si saranno macchiati di reati terribili, e saranno processati e condannati di conseguenza. Oppure no. Ma le leggi e le pene - sottolinea - non sono il frutto di paure o pulsioni. Il diritto è freddo, nell'interesse di tutti. Dev'essere giusto, non esemplare".