Migranti, se 5 naufraghi diventano un caso politico la svolta è molto lontana

La discontinuità promessa dal nuovo governo in tema di immigrazione e salvataggi in mare resta, per l'appunto, solo una promessa. L'Italia dice no alla nave Alan Kurdi che a giorni si trova in acque internazionali con 5 giovani migranti a bordo, dopo le evacuazioni mediche dei giorni scorsi.

Il Centro di coordinamento del soccorso marittimo della Guardia Costiera italiana, nella tarda serata di ieri, come spiega la ong Sea Eye, ha comunicato alla nave Alan Kurdi, ha negato il permesso di entrare, transitare e fermarsi in acque territoriali italiane. Il capo missione della nave nei giorni scorsi aveva chiesto aiuto ai centri di coordinamento per il soccorso marittimo di Italia, Francia, Spagna e Portogallo per i cinque migranti, dei 13 salvati, ancora a bordo. La ong ha mostrato su Twitter la comunicazione delle autorità italiane in cui si cita il decreto sicurezza.

Migranti, Gozi: "Rivedere il Regolamento di Dublino"

Anche a livello europeo si auspicano novità sull'argomento. "Certamente ci sono tutte le premesse per avviare un nuovo ciclo politico, su questo è chiaro l'impegno della nuova presidente Ursula von der Leyen. Ci sarà un nuovo diritto d'asilo europeo, abbiamo proposto di creare in nuovo ufficio per l'asilo europeo con forti competenze e dovremo soprattutto rivedere le regole del Regolamento di Dublino". Lo ha detto in un'intervista al "Mattino" Sandro Gozi, ex sottosegretario agli Affari europei nei governi Renzi e Gentiloni, attuale consigliere per gli Affari europei del primo ministro Eduarde Philippe in Francia.

"Per farlo serve che la solidarietà tra i Paesi diventi automatica, quindi - aggiunge Gozi - se un migrante sbarca in Italia, Grecia o Spagna scatti immediatamente un piano di distribuzione prestabilito per non gravare solo sui singoli Paesi. E occorre maggiore efficacia anche sui rimpatri. Sono tutti problemi europei e le conseguenze le pagano tutti".

Se 5 migranti sono un problema politico...

"Quanto ancora Malta e le sue autorità devono andare avanti? Basta. Fate scendere i 5 (cinque!) naufraghi rimasti a bordo della Alan Kurdi. Fateli scendere. Vergogna". Così l'ong Mediterranea su Twitter.

Provoca quasi un certo imbarazzo sottolineare che persino solo 5 naufraghi a bordo della Alan Kurdi rappresentano oggi un problema politico per l'Europa. Se queste sono le premesse, immaginare una vera svolta, con la necessaria revisione di Dublino e un rafforzamento dei canali regolari di immigrazione, unico vero modo per stroncare il business dei trafficanti, a oggi è fantascienza.

Un segnale non può che arrivare dal Viminale: dopo la fiducia oggi in Senato, che segnerà il definitivo via libera al nuovo esecutivo, Luciana Lamorgese, il ministro dell'Interno del governo M5s-Pd, ha l'opportunità di sbloccare lo stallo della Alan Kurdi e di dare quindi concretezza a quella che fino a ora è parsa una piena continuità rispetto alla politica salviniana dei "porti chiusi" e della guerra a oltranza contro le navi umanitarie.

Migranti, nuovi salvataggi al largo della Libia

Nel frattempo, ieri sera, la Ocean Viking ha soccorso al largo della Libia 50 persone, tra le quali una donna incinta e 12 minorenni. Uno dei medici di bordo sulle condizioni di salute dei migranti ha specificato: "Diversi soffrono di mal di mare, due casi di ipotermia ed evidenti segni fisici di violenze subite da queste persone nel loro periodo di detenzione in Libia".

La nave non fa rotta verso Lampedusa, ma è rimasta in area Sar libica pronta ad eventuali altri interventi di salvataggio sulla trafficata rotta del Mediterraneo centrale.