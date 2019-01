Migranti, Di Maio: "Malta faccia sbarcare donne e bambini dalla Sea Watch, li prendiamo noi"

"Malta faccia sbarcare subito donne e bambini e li mandi in Italia. Li accoglieremo". Con queste parole postate sul proprio profilo Facebook il vicepremier Luigi Di Maio prova a sbloccare la situazione della nave Sea Watch attualmente vicina alle coste maltesi per tentare di trovare riparo dal maltempo che imperversa nel Mediterraneo.

32 migranti sono ristretti a bordo da 14 giorni. Oggi il capo missione Philip Hahn, attraverso un messaggio diffuso dall'Adnkronos, aveva lanciato l'allarme parlando di una situazione allo stremo. Uno dei 32 naufraghi a bordo della Sea Watch si è gettato in acqua cercando di raggiungere Malta.

"Per giorni hanno guardato la costa europea senza poterla raggiungere. In mare da 2 settimane e con alle spalle mesi di detenzione nelle prigioni libiche - denuncia la Ong - Hanno bisogno di un porto, ora".

Simile la situazione della Sea Eye, l'altra nave delle ong che si trova nelle acque territoriali di Malta con a bordo 12 migranti tratti in salvo nel Mediterraneo.

In un briefing a Bruxelles, la portavoce della Commissione Europea, Mina Andreeva, aveva spiegato che alcuni Paesi si erano resi disponibili all'accoglienza ma che "non vi sarebbe stato alcun annuncio fino a che non lo faranno i Paesi membri". Nei giorni scorsi hanno dato la loro disponibilità ad accogliere alcuni dei migranti Germania, Francia e Olanda. E oggi, appunto l'Italia, con l'impegno preso dal leader pentastellato Luigi Di Maio, impegnato nel contenere i ribelli 5stelle che giorno dopo giorno stanno prendendo le distanze dal decreto sicurezza approvato dal governo su impulso del vicepremier leghista Matteo Salvini.

"Ancora una volta solo l'Italia viene chiamata in causa - scrive Di Maio su Facebook - Malta non fa attraccare le imbarcazioni nonostante siano nelle loro acque territoriali a un miglio dalla costa. Tutta l'Europa se ne frega. Non possiamo continuare a cedere a questo ricatto. Ma per me nessun bambino con la sua mamma può continuare a stare in mare ostaggio dell'egoismo di tutti gli Stati europei".