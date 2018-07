Migranti, Meloni: "Blocchi navali per impedire tragedie nel Mediterraneo"

"Guardo la foto di un bambino esanime che galleggia accanto al corpo della mamma morta. E dico basta. Basta con la furia ideologica di chi incoraggia le partenze per speculare sull'accoglienza. Perchè queste vittime innocenti di una speranza tradita sono sulla coscienza di quelli che si sono girati dall'altra parte per non raccontare della tratta di esseri umani che è in corso nel Mediterraneo".

Lo dice il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook in cui chiede "interventi definitivi per bloccare queste tragedie".