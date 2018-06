Nave Diciotti bloccata in mare per due giorni: 522 migranti sbarcheranno a Pozzallo

Un'altra nave carica di migranti è rimasta bloccata per due giorni al largo a sud della Sicilia, ma questa volta non è delle ong. Si tratta della "Diciotti" della Guardia Costiera italiana con a bordo 522 persone, in attesa per tante ore di un porto di sbarco da parte della sala operativa della Guardia Costiera di Roma. Il destino di nave Diciotti "dovrebbe sbloccarsi nel pomeriggio - aveva spiegato stamattina la Guardia Costiera di Roma -. Siamo attualmente in fase di stallo, in attesa che il ministero dell'Interno ci dia indicazione del porto dove dirigere la nave".

L'assegnazione di un porto sicuro è arrivata in mattinata, dopo 48 ore di incertezze: la nave, con le sue 522 vite a bordo, attraccherà a Pozzallo, in provincia di Ragusa, tra stanotte e domani.

La "Diciotti" ha navigato per ore facendo avanti e indietro tra nord e sud di Malta in attesa dell'assegnazione del porto di sbarco. A bordo della nave sono presenti migranti salvati da diversi mercantili nel Mediterraneo e 42 persone sopravvissute ad un naufragio (salvate il 12 giugno scorso a venti miglia dalle coste libiche dalla nave Trenton della marina statunitense, dopo che il gommone sul quale viaggiavano si era capovolto). I trasbordi sulla Diciotti si sono conclusi domenica scorsa.

I migranti attendono di sbarcare dopo aver tentato la traversata dalla Libia verso l'Italia. Quattro di loro sono stati trasportati all'ospedale di Lampedusa con un elicottero. La situazione a bordo non è certo facile.

Migranti salvati dalla Guardia costiera libica: 5 morti

La Guardia costiera libica, intanto, ha salvato 115 migranti, tra cui due bambini e ventidue donne, a bordo di un gommone che imbarcava acqua otto miglia a nord di Mellitah, a ovest di Tripoli. Cinque dei migranti sono affogati. Il salvataggio dei migranti, tutti provenienti da Paesi africani tranne quattro pachistani, è stato compiuto ieri dalla motovedetta "Ras Jedir". Le onde altissime "avevano sfasciato parte del gommone" e "alcuni migranti sono caduti in mare", riferisce la nota della Guardia costiera libica senza fornire altri dettagli.