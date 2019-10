Migranti, le ong spina nel fianco del Governo (che fa finta di non vedere la Ocean Viking)

C'è una nave delle Ong che da 5 giorni attende un porto: a bordo della Ocean Viking ci sono 104 persone, tra cui molte donne e minori, che aspettano tra le onde del braccio di mare tra Malta e Lampedusa. Una vicenda scivolata via nel silenzio, ma poco è cambiato con l'avvento del nuovo governo.

Come riporta la giornalista di Avvenire Ilaria Solaini, il rifiuto a collaborare da parte della Capitaneria di porto italiana ha lasciato molto sconcerto a bordo della nave gestita da Msf e Sos Mediterranée, anche perché il contenuto della email è l'esatto contrario di quanto scritto una settimana prima: allora, in meno di 24 ore, veniva assegnato il porto di Taranto per la discesa a terra delle persone.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Quello dei salvataggi in mare resta un tema politicamente scomodo, anche alla luce della votazione in seno al Parlamento europeo che - complice l'astensione del Movimento 5 stelle - ha portato alla bocciatura di una risoluzione comunitaria per l'apertura dei porti alle Ong e l'introduzione di un meccanismo di redistribuzione obbligatoria dei migranti.

Oggi al Viminale si è tenuto un incontro tra i rappresentanti delle Ong e il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese: "Un primo passo per l'avvio di una interlocuzione" spiega un dispaccio del Ministero.

Una riapertura salutata con favore da Medici Senza Frontiere, Mediterranea, Open Arms, Pilotes Volontaires, Sea Eye, Sea Watch e Sos Mediterranee. "Abbiamo ribadito i punti fondamentali per ripristinare un sistema di soccorso efficace".

"Rimettere al centro l`obbligo del soccorso di cui gli stati hanno la principale responsabilità, nel rispetto dei trattati internazionali, evitando pericolosi ritardi, omissioni di intervento e mancanza di comunicazione sulle imbarcazioni in difficoltà; porre fine alle intercettazioni da parte della guardia costiera libica, che riporta le persone in Libia in violazione del diritto internazionale; definire con il coinvolgimento europeo un sistema preordinato di sbarco in un vicino porto sicuro, evitando ai naufraghi giorni di attese in condizioni fisiche e psicologiche di grande vulnerabilità, come accade anche oggi per la nave Ocean Viking bloccata in mare da cinque giorni con 104 persone a bordo; procedere con il rilascio immediato delle navi umanitarie illegittimamente poste sotto sequestro amministrativo, affinché tornino al più presto a salvare vite".

Ma quanti sono davvero i migranti sbarcati in Italia con i "porti chiusi"? Nell'ultimo anno sono sbarcati in Italia un quinto dei migranti approdati in Grecia e la metà di quelli approdati in Spagna. In tale contesto, è sorprendente constatare che i 20 casi mediatici delle navi umanitarie cui il governo gialloverde ha vietato l’attracco - bloccandole in mare per una media di circa 10 giorni ciascuna - con la dottrina dei "Porti Chiusi" hanno riguardato, nel complesso, una quota di migranti minoritaria a fronte delle migliaia che nel frattempo sono approdare con i cosiddetti "barchini fantasma".

Secondo i dati dell'Agenzia Onu Unhrc nell'ultimo anno sono sbarcati in Italia oltre 9mila persone sul totale di ben 75mila persone che hanno attraversato il Mediterraneo nel 2019.