Primo restyling "firmato Lega" nel governo Conte: giurano i ministri Fontana e Locatelli

Cambia leggermente la fisionomia del governo Lega M5. Lorenzo Fontana alle politiche Ue e Alessandra Locatelli, deputata della Lega, nuovo ministro della Famiglia. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte parlando con i cronisti a margine della presentazione del rapporto annuale Inps alla Camera. I ministri giureranno alle 18 al Quirinale. "Così completiamo l'assetto di governo" chiosa Conte.

Lorenzo Fontana, dalla Famiglia all'Europa

Classe 1980, veronese, Lorenzo Fontana dopo la sfida al ministero per la famiglia e disabilità tenterà di portare a Bruxelles le istanze del Carroccio. Laureato in Scienze politiche all'Università di Padova, pubblicista, Fontana nasce politicamente come consigliere comunale a Verona, per essere poi proiettato in Europa nel 2009, come capo delegazione della Lega nord.

Dal febbraio 2016 condivide con Giancarlo Giorgetti il ruolo di vice segretario del partito guidato da Matteo Salvini. Dal 29 marzo al 1º giugno 2018 è stato vicepresidente della Camera dei deputati. E' considerato un ultra tradizionalista: in passato ha affermato che "da un lato l'indebolimento della famiglia, la lotta per i matrimoni gay e la teoria gender nelle scuole, dall'altro l'immigrazione di massa che subiamo insieme alla contestuale emigrazione dei nostri giovani all'estero, sono tutti fattori che mirano a cancellare la nostra comunità e le nostre tradizioni".

Chi è Alessandra Locatelli

Alessandra Locatelli, classe 1976, è una storica militante della Lega Nord, nel marzo 2016 è diventata segretaria cittadina a Como. Poi il Consiglio comunale di Como e le cariche di assessore e vicesindaco, che ancora ricopre. E' stata eletta alla Camera dei deputati alle elezioni del 4 marzo 2018. Qualche mese fa criticò aspramente la concessione di spazi comunali a Comunità "che non rispettano i diritti fondamentali della nostra società e della nostra cultura”, nel caso in questione si trattava della concessione del parco Negretti a Como per il Ramadan.

Pd: "Rimpasto da Prima Repubblica"

"Tanto tuonò che piovve: Lega e M5S si accordano per un rimpasto in stile Prima Repubblica per continuare a vivacchiare e a gestire l'ordinario senza affrontare i nodi reali della politica economica del Paese e della crescita azzoppata dalle loro scelte sbagliate. Altro che cambiamento''. Così in una nota il coordinatore della segreteria nazionale Pd Andrea Martella.

M5s: "Ci attendiamo presto risultati dalla Lega"

"Da quel che apprendiamo alla Lega andrà il nuovo ministro italiano per gli Affari europei. Ci aspettiamo presto dei risultati. A Bruxelles c'è molto da fare, si impegni per cambiare subito le regole di Dublino. Bisogna da subito impegnarsi per superare il principio di chi prima accoglie i migranti poi gestisce. Ora i fatti''. Si apprende da fonti M5S.

Alessandra Locatelli (foto QuiComo)