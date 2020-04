M5s, rinviate le elezioni del nuovo capo politico: Crimi leader fino a fine emergenza

Vito Crimi resta alla guida del Movimento 5 stelle fino a data da destinarsi. Colui che ha preso il posto di Luigi Di Maio, che si era dimesso il 22 gennaio 2020, sarà il leader del M5s più a lungo di quanto lui stesso - e chiunque altro - avesse inizialmente messo in conto.

"Stiamo attraversando un momento di emergenza sanitaria, sociale ed economica senza precedenti e tutte le nostre forze devono essere concentrate nell'unico obiettivo di accompagnare questo paese a rialzarsi, e per fare questo serve compattezza e unità di intenti - si legge in un post pubblicato sul Blog delle Stelle - Il Comitato di garanzia, pertanto, ha ritenuto opportuno rinviare le elezioni del nuovo capo politico ad un momento successivo e su questo ha richiesto una interpretazione autentica al garante del MoVimento, Beppe Grillo, il quale ha ribadito che non solo è ammissibile, ma indispensabile, alla luce della eccezionale condizione in cui sta versando il paese, che si attenda la normalizzazione della situazione prima di procedere all'indizione della elezione del nuovo capo politico. Elezione che dovrà svolgersi necessariamente entro la fine dell'anno e comunque prima se le circostanze dovessero consentirlo".

La notizia non coglie nessuno di sorpresa, soprattutto in casa M5s. Tra le reazioni, quella del senatore del MoVimento 5 Stelle ed ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli: "In questo momento rinviare le elezioni del capo politico era l'unica scelta da fare. Le nostre battaglie vanno avanti sotto la guida attenta di Vito Crimi. Penso allo scempio della sanità lombarda da parte del governo regionale, al taglio dei parlamentari, alle lotte che stiamo portando avanti in Europa affinché ci sia una gestione solidale dell'emergenza portata dal coronavirus. A una sanità che sia davvero pubblica, a un reddito di emergenza che non lasci nessuno indietro. Vito Crimi ha dimostrato di saper guidare il MoVimento e con lui andremo avanti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

D'accordo con il rinvio anche la vicepresidente del Senato Paola Taverna: "Rinviare le elezioni del capo politico è una scelta saggia e doverosa in questo momento. L’emergenza sanitaria portata dal coronavirus ha fermato in qualche modo le nostre vite, ma non il lavoro che il MoVimento 5 Stelle sta facendo in Italia e in Europa. Vito Crimi si sta spendendo tantissimo da capo politico, è una persona seria che da sempre incarna i valori del MoVimento. Per questo non posso che ribadirgli tutto il mio appoggio".