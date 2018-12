Muciaccia contro Di Maio: il post del conduttore di Art Attack diventa virale

"Di Maio ha esagerato con Art Attack da piccolo". Ironia pungente quella di Giovanni Muciaccia, il popolare conduttore del programma (non solo) per bambini Art Attack, che riprendendo il suo iconico "fatto" reso celebre dall'imitazione di Fiorello, punzecchia l'ormai nota lista pubblicata dal vicepremier Luigi Di Maio.

Nel post propagandistico del leader m5s le singole voci sono affiancate dalla dicitura "fatto" evidenziata in giallo. Ma come abbiamo già evidenziato, è nei dettagli dei provvedimenti che si perde la vera portata della legge di bilancio, 2019 e non 2018 come erroneamente riportato da Di Maio.

Ma non è questo l'unico errore lampante. Quanto meno per apporre il "fatto" andrebbe attesa l'approvazione del provvedimento che nel frattempo avanza a marce forzate in Senato.

E se questi erano gli errori grossolani, molte altre e ben più gravi sono le inesattezze come abbiamo già spiegato. Ad esempio nel caso dell’ecotassa che viene presentata solo come un "bonus da 6mila euro per le auto elettriche". E che dire dell'aumento dell'Iva, scongiurato sì per il 2019, ma per tranquillizzare Bruxelles è stata messa una seria ipoteca sulla prossima legge di bilancio aumentando le clausole di salvaguardia negli anni a venire: nel 2020 l’esecutivo in carica – di qualunque colore sarà - dovrà trovare 23 miliardi sull’unghia.

Altro caso è quello dei tagli alle pensioni d'oro: prima di andare al governo il M5s contava di recuperare ben 12 miliardi di euro dai tagli ai trattamenti più alti, oggi le stime dicono che lo Stato risparmierà una 70ina di milioni. Insomma, la realtà è molto diversa da come viene raccontata. Ecco il nostro fact checking.