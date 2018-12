Meloni Babbo Natale, Di Maio in famiglia e il ritorno di 'Dibba': le feste dei politici

Giorgia Meloni si traveste da Babbo Natale, Di Maio resta in famiglia, Salvini sta con il figlio e Di Battista torna in Italia. Anche i politici si godono le festività natalizie dopo la maratona in Senato per portare avanti la manovra, che attende ancora il via libera definitivo. Come ogni Natale che si rispetti, non sono mancate le condivisioni sui social network dei classici auguri di Buon Natale.

“Voglio godermi questo Natale", scrive il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook il giorno della vigilia dettando 'l'agenda' delle feste tra partite a carte con gli amici, tv, cene e tombolate. "Il 26 mangeremo, come da tradizione, gli avanzi del giorno prima e poi il 27 tornerò a Roma per la Manovra. Poi - aggiunge - ci sarà da festeggiare l'inizio dell'anno nuovo e lo farò con mio fratello Dibba”.

Alessandro Di Battista è infatti di rientro in Italia. Qualche giorno fa, prima di mettersi in viaggio, l'ex parlamentare 5 Stelle ha postato un video con la compagna e il figlio in cui ha ripercorso il lungo viaggio fatto con la famiglia: “Dopo 16.718 km in bus (più altri su varie imbarcazioni), con qualche kg in meno noi due e qualcuno in più Andrea, dopo aver visitato 9 paesi, scritto reportage, girato documentari, dopo aver vissuto per 7 mesi la vita che sognavamo per nostro figlio... torniamo a casa”, ha annunciato Dibba mandando “un saluto e un augurio di Buon Natale a tutti quanti!”.

Natale social anche per il vicepremier Matteo Salvini che la sera della vigilia ha postato un video con Andrea Bocelli, mentre ieri ha raccontato di una "serata top" in compagnia del figlio. “Neve alle spalle, cioccolata calda in mano, pronto a scartare i regali che mi ha fatto mio figlio: olè”, ha scritto per pubblicare poi l'immancabile foto della cena: “Pizza salame piccante e cipolla con mio figlio, che - ha aggiunto - mi ha regalato una cover imbruttita”. Oggi il ministro dell'Interno ha invece postato uno scatto della sua colazione a base di "pane e Nutella”, scatenando una polemica sui social per le critiche di alcuni utenti che hanno ritenuto la foto inopportuna nel giorno del terremoto nel Catanese.

Silvio Berlusconi ha scelto invece uno stile più istituzionale per fare gli auguri via social. “Buon Natale e felice 2019, con l'augurio che in questo nuovo anno tutti i vostri sogni e progetti si possano realizzare”, scrive su Facebook. Auguri social anche da Matteo Renzi che invita dopo le “tante polemiche sulla Legge di Bilancio” a fermarsi un attimo: “Ora - si legge nel post - si stacca qualche ora”. Da Facebook infine una Giorgia Meloni in versione natalizia augura “semplicemente... Buon Natale a tutti!”.