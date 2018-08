"La nave Diciotti attraccherà a Catania", anzi no: il governo litiga sui migranti

La nave Diciotti della guardia costiera, con 177 migranti a bordo, è da cinque giorni in mare davanti alla costa dell'isola di Lampedusa. "Attraccherà a Catania - twitta il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli -. I valorosi uomini della guardia costiera hanno compiuto il proprio dovere, salvando vite umane ad appena 17 miglia da Lampedusa. Ora l'Europa faccia in fretta la propria parte". Dopo l'annuncio di Toninelli, però, è arrivato lo stop da parte del Viminale: il ministero dell'Interno fa infatti sapere che Salvini non ha dato né darà alcuna autorizzazione all'attracco finché non avrà la certezza che i 177 migranti a bordo non resteranno in Italia ma andranno altrove. Le stesse fonti spiegano che si attendono risposte dall'Europa.

La nave #Diciotti attraccherà a Catania. I valorosi uomini della @guardiacostiera hanno compiuto il proprio dovere salvando vite umane ad appena 17 miglia da Lampedusa. Ora l'Europa faccia in fretta la propria parte. — Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) 20 agosto 2018





Era stato questa mattina il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, ad anticipare che l'imbarcazione "stava facendo rotta verso le coste della Sicilia". Il primo cittadino aveva anche lanciato un appello al capo dello Stato, Sergio Mattarella, perché si superasse "una situazione inaccettabile nata da braccio di ferro che ha molto di politico e nulla di umanitario".

La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per "conoscere il tentativo di ingresso" di migranti "avvenuto il 16 agosto al largo dell'isola di Lampedusa, tratti in salvo dalla motonave Diciotti e ad oggi ancora ospitati sulla medesima motonave della Guardia costiera". L'indagine, fa sapere il procuratore Luigi Patronaggio, "punta a individuare scafisti" e "a conoscere le condizioni dei 177 migranti a bordo della unità navale militare".

Intanto la portavoce della Commissione Ue per la migrazione, Tove Ernst, spiega che a Bruxelles "siamo al lavoro per trovare una soluzione, la più rapida possibile. Siamo stati contattati dalle autorità italiane e stiamo contattando gli Stati membri". La Ernst non commenta le dichiarazioni di Matteo Salvini sull'intenzione di riportare i migranti in Libia se l'Ue non troverà una soluzione. "Non commentiamo scenari ipotetici", ha detto. Sulla vicenda è intervenuto anche il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, Mauro Palma, informando le alte cariche dello Stato con alcune sue valutazioni sul caso, ritenuto di "rilevanza umanitaria".