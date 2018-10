Tap, al sit-in del movimento anti gasdotto bruciata la bandiera del M5s

Nonostante il vento forte e la pioggia, circa duecento persone hanno partecipato al sit-in organizzato a Melendugno, in provincia di Lecce, per protestare contro la decisione del governo di proseguire con la costruzione del gasdotto della Trans Adriatic Pipeline che trasporterà gas naturale all'Azerbaijan all'Europa. Il motivo della protesta del Movimento No Tap è il punto dell'approdo previsto sula spiaggia di San Foca.

Durante la manifestazione è stata bruciata una bandiera del Movimento 5Stelle che, prima e durante la campagna elettorale delle politiche era schierato in maniera decisa contro l'infrastruttura e i manifesti con le foto dei leader dei grillini. Come è già accaduto ieri, via social, alcuni aderenti al Movimento hanno distrutto le proprie tessere elettorali.

"In questo momento - scrive il Movimento No Tap in una nota - può sembrare che le speranze di veder bloccato il gasdotto Tap siano appese alle iniziative dei parlamentari del movimento 5stelle che hanno ancora a cuore il bene di questo Paese e delle comunità che lo abitano".

"Le speranze dei cittadini di Melendugno - spiegano dal Movimento NO Tap - sono appese a una fronda che per adesso è molto esile" (solo qualche parlamentare, per ora).

Tap, a quanto ammontano le penali

Il Movimento No Tap ha reso nota la la risposta fornita il 27 settembre scorso del direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico Gilberto Dialuce alla richiesta di accesso generalizzato agli atti inviata il 2 agosto scorso al Mise dall'avvocato Michele Carducci, a nome dei vari gruppi e movimenti che si oppongono al Tap.

"Le cifre citate, 70 o 40 miliardi - precisa Dialuce in merito alle penali da pagare in caso di abbandono del progetto - sono emerse durante gli incontri avvenuti col Ministro degli esteri azero nel corso della visita del Ministro degli affari esteri e la cooperazione internazionale Moavero e del Presidente della Repubblica Mattarella in Azerbaijan lo scorso 23 luglio"

Il direttore generale del Ministero specifica altresì che ''il Tap è un'opera la cui realizzazione non prevede finanziamenti dello Stato italiano".