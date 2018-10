No Tap contro il Governo: "Tirate fuori i documenti o dimettetevi"

Domenica alle 10 i manifestanti dei comitati contro il gasdotto si troveranno davanti alla torre di San Foca dove decine di parlamentari 5 stelle si sono stracciati le vesti assicurando che il Tap sarebbe stato bloccato "in due settimane".

Era aprile del 2017 e @ale_dibattista arringava da un palco in Puglia: "con il governo 5 Stelle la #Tap la chiudiamo in due settimane".



Certo Ale, certo.

Come no.#Costa #SanFoca pic.twitter.com/nODC0dHjZF