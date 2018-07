Rai, si tratta per i nuovi direttori dei Tg: serve l'ok di Forza Italia

Fabrizio Salini amministratore delegato, Marcello Foa consigliere indicato come Presidente. La quadra in maggioranza sui vertici Rai si raggiunge intorno a questi due nomi: l'ex direttore de La7, scelto da Luigi Di Maio; e il giornalista 'sovranista' voluto da Matteo Salvini.

Un'intesa che sarebbe stata suggellata in un vertice a 4 prima del Cdm, tra i due vicepremier di M5s e Lega, il premier Giuseppe Conte e il ministro competente Giovanni Tria, cui spetta per legge la proposta. Ma per diventare realtà, l'intesa in maggioranza deve ancora superare lo scoglio della Vigilanza Rai: il presidente, figura di garanzia, deve infatti ricevere il gradimento dei due terzi dei commissari. E dunque, numeri alla mano, la "rivoluzione culturale" annunciata da Di Maio si potrà concretizzare solo con il decisivo ok di Forza Italia.

I componenti della Vigilanza sono infatti 40: la maggioranza dei due terzi si raggiunge dunque con 27 voti. M5S e Lega possono contare su 21 voti (rispettivamente 14 e 7). Visto che il Pd ha già dichiarato il suo convinto no ad una figura considerata "inadeguata", l'unico modo per raggiungere la soglia fatidica diventa il sostegno dei 7 commissari di Forza Italia (6 visto che il presidente Barachini non vota).

Dalla maggioranza assicurano che "l'accordo con Fi già c'è". Ma per ora i forzisti prendono tempo: "Giudicheremo dai fatti", ha spiegato Giorgio Mulè, capogruppo azzurro a San Macuto. Precisando che "l'unico faro sarà salvaguardare la Rai e le sue straordinarie professionalità e potenzialità". Perchè "in epoca di fake news e di un pericolosissimo tentativo di ordinare ai giornalisti come fare il loro lavoro (è di stamattina l'ultimo, vergognoso post sul blog dei Cinque Stelle), il servizio pubblico dovrà dimostrare di essere impermeabile a questa deriva autoritaria e di essere autenticamente pluralista. A cominciare dagli organi di garanzia dell'azienda".

Fino alle 8,30 di mercoledì - quando è convocata la vigilanza per esprimersi sulla proposta del governo - ci sarà ancora da trattare per assicurare i voti necessari. In ballo, le nomine dei Tg.