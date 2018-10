Rai, accordo sulle nomine: ecco i nomi per i direttori dei tg

Lega e M5s hanno raggiunto l'accordo sulle nomine Rai e sono appena stati trasmessi ai consiglieri Rai i curricula dei candidati che verranno proposti nel Cda Rai di domani dall'ad Fabrizio Salini per guidare i telegiornali della tv di Stato.

Rai: i nomi per la guida dei tg

Si tratterebbe di Giuseppe Carboni per il Tg1, di Gennaro Sangiuliano per il Tg2, di Giuseppina Paterniti per il Tg3, di Luca Mazzà per la Radio, di Alessandro Casarin per la Tgr.

Come ricorda Repubblica, "Carboni è di nomina M5s, Sangiuliano Lega, Mazzà, nominato dal Pd ma in buoni rapporti con la Lega, passa dal Tg3 alle direzioni dei Gr".

Carboni, 57enne romano, caporedattore interni del Tg2, ha seguito i Cinquestelle fin dall'inizio come inviato di politica. Sangiuliano, napoletano classe 1962, è vicedirettore del Tg1 dal 2009. In passato è stato direttore del quotidano napoletano Roma dal 1996 al 2001 e vicedirettore di Libero. Ha scritto una biografia di Putin e una di Trump. Da ragazzo ha militato nel Fronte della Gioventù ed è stato consigliere circostrizionale del Msi a Soccavo. Paterniti, 62 anni di Capo d'Orlando, è stata per sette anni corrispondente da Bruxelles e da tre è vicedirettore del TgR.

Stallo sulle nomine dei direttori di rete

C'è impasse, invece, sulle nomine dei direttori di rete che, a quanto apprende l'Adnkronos, sarebbero rinviate a causa di un mancato accordo su Casimiro Lieto, autore de 'La Prova del Cuoco'. Sembra, infatti, che la Lega punterebbe su di lui per la direzione di Rai1 o, in alternativa, di Rai2 cedendo in questo caso il timone della rete ammiraglia al Movimento Cinque Stelle. Su questo nome, però, le perplessità in Azienda sarebbero tanto forti da richiedere un rinvio.

I curricula dei candidati sono stati inviati, come da regolamento, 24 ore prima della riunione del consiglio di amministrazione, fissato per le 10:30 di mercoledì.