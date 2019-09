Il voto su Rousseau certifica il sì: Di Maio "battezza" il nuovo Governo Conte

Gli attivisti del Movimento 5 stelle hanno votato sulla piattaforma Rousseau sì all'accordo di governo tra M5s e Pd. Martedì 3 settembre in 79.634 hanno espresso la propria preferenza e il 79% ha votato sì. Sono stati infatti 63.146 i voti di consenso per la nascita di un nuovo governo Conte retto dall'alleanza tra Pd e Movimento 5 stelle. Soltanto 16.488 i voti contrari. Utile ricordare come il 18 maggio 2018 la votazione su Rousseau per il contratto di governo Lega-M5S si era conclusa con il 94,4% di sì e 44.796 votanti.

"La legge di bilancio sarà il primo grande momento di verifica delle promesse che abbiamo messe nel programma di governo". Ne è consapevole anche Luigi Di Maio che si dice "orgoglioso del voto di oggi e del governo che verrà".

Aggiornamento ore 19:43 - Zingaretti: "Andiamo a cambiare l'Italia".

"Con la chiusura del lavoro programmatico si è fatto un altro passo avanti per un Governo di svolta. Ridurre le tasse sul lavoro, sviluppo economico, green economy, rilancio di scuola, università e ricerca, modifica radicale dei decreti sicurezza. Ora andiamo a cambiare l’Italia". Lo ha scritto su Facebook il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti.

Ore 19:38 - Salvini: "Governo dura poco".

"Il governo delle poltrone dura poco, non possono scappare dal voto per sempre. A testa alta, pronti a difendere gli Italiani e a tornare a vincere! Onore e dignità valgono più di 100 ministeri, mai col PD". Lo scrive su Fb il leader della Lega Matteo Salvini. Lo scrive su Fb il leader della Lega Matteo Salvini che ha poi parlato in una diretta sui social: "Mercato delle vacche".

Dalle 9 alle 18 hanno espresso la propria preferenza 79.634 iscritti, su una base di aventi diritto che, alla mezzanotte del 2 settembre 2019, ha raggiunto il numero di 117.194 iscritti.

Alle 18.30, in sala stampa Camera, si terrà una conferenza stampa del Movimento 5 stelle durante il quale è previsto un intervento del capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio.

Il vicesegretario del Partito Democratico Andrea Orlando ha annunciato di aver rinuciato ad un incarico di rilievo nel nuovo governo.

"Il segretario del mio partito mi ha proposto di fare parte del nuovo governo con una delega di grande rilievo, fatte salve le prerogative del presidente incaricato e del Capo dello Stato" scrive Andrea Orlando su Fb.

"Ringraziandolo per la proposta ho declinato per due ragioni. La prima è che, come ripeto da settimane, la nostra richiesta di discontinuità implica la necessità di una forte innovazione anche nella nostra compagine. E non si può chiedere ad altri quello che non si è in grado di chiedere a noi stessi", spiega il vicesegretario Pd. "La seconda, la più importante, è che credo che la scommessa che stiamo facendo si gioca in larga parte nella società e in questo senso sarà determinante il ruolo del nostro partito. Rimanere a dirigerlo è per questo un onore ancora più grande e parte integrante della battaglia che dovremo condurre insieme", conclude Orlando.

In attesa di conoscere la composizione del nuovo governo è bene tornare a guardare i numeri della nuova maggioranza in Parlamento. Il problema per Conte è il Senato dove i voti di Pd e M5s non bastano: servirà l'appoggio dei senatori di Liberi e Uguali.

Intanto è frattura in +Europa che si spacca sulla fiducia al Conte bis. Emma Bonino e il segretario del movimento, Benedetto Della Vedova, scelgono di andare all'opposizione del nascente governo giallorosso. Ma tre eletti in parlamento su quattro, ovvero il presidente nazionale del partito, nonché deputato Bruno Tabacci, e i due parlamentari Riccardo Magi e Alessandro Fusacchia, si schierano per andare a vedere le carte del nuovo esecutivo.

