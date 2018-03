Riunioni, consultazioni e fiducia: il calendario giorno per giorno fino al nuovo governo

I presidenti di Camera e Senato sono stati eletti, il premier Paolo Gentiloni, come da prassi, si è recato al Quirinale per rassegnare le dimissioni nelle mani del capo dello Stato Mattarella, gli scenari politici cambiano e si evolvono alla velocità della luce e la XVIII legislatura sta facendo il suo nuovo corso. Ma quali sono le prossime tappe?

Costituzione dei gruppi parlamentari

Il primo passo, dopo la giornata di ieri con l'elezione di Fico e Casellati e le dimissioni di Gentiloni, è la costituzione dei gruppi parlamentari. Entro lunedì 26 infatti i deputati devono comunicare al segretario generale della Camera a quale gruppo parlamentare appartengono.

L'elezione dei capigruppo

Il prossimo appuntamento del fitto calendario politico è l'elezione dei capigruppo. Martedì 27 marzo sono previste due sedute, una alle 15.30 e una alle 16, per la riunione dei gruppi parlamentari di Camera e Senato per l'elezione dei rispettivi presidenti, vicepresidenti e comitati direttivi.

Nuova seduta delle Camere

Il 28 marzo alle 15 seconda seduta del Senato, per procedere all'elezione dell'Ufficio di presidenza di palazzo Madama, con i suoi quattro vicepresidenti, tre Questori e otto segretari.

Il 29 marzo alle 11 tocca invece alla Camera, con la seconda seduta convocata per l'elezione dell'Ufficio di presidenza di Montecitorio.

Consultazioni al via

Come già detto, è probabile che le consultazioni inizino dopo Pasqua. Teoricamente, il presidente Mattarella potrebbe iniziare gli incontri al Quirinale già da mercoledì 28, dopo l'elezione dei capigruppo, ma tutto sembra rimandato a dopo Pasqua, a partire dal 3 aprile. Le consultazioni durano in genere un paio di giorni.

I primi a salire al Quirinale di solito sono i presidenti delle Camere e gli ex presidenti della Repubblica. Poi tocca ai gruppi parlamentari, che potranno avere in delegazione anche i leader del partito.

Il complesso rituale delle consultazioni prevede un primo giro nel quale si spera di arrivare all'individuazione di una maggioranza. Se così non dovesse essere, sono previsti quindi altri colloqui oppure c'è la possibilità di indicare un "esploratore", come spiega l'Agi, con il compito di sondare i partiti e verificare la possiblità di indicare una maggioranza per sostenere il governo e per esprimere un candidato premier.

L'incarico da parte del presidente

Una volta trovata la maggioranza, il presidente della Repubblica convoca la personalità indicata dalle varie forze politiche come quella più in grado di raccogliere il maggior numero di voto per ottenere la fiducia e gli conferisce l'incarico, che può essere accettato subito o con riserva: in questo caso il possibile premier può prendersi altro tempo per avviare ulteriori confronti con le forze politiche e poi scogliere la riserva.

Nuovo governo

Trovata l'intesa di maggioranza, individuato il presidente del Consiglio e accettato l'incarico, è il momento della lista dei ministri dell'esecutivo. Il capo dello Stato nomina i ministri e poi c'è la cerimonia del giuramento nel salone delle Feste al Quirinale. A palazzo Chigi c'è invece la cerimonia della campanella, ossia il rituale passaggio di consegne con il premier uscente e la prima riunione del Consiglio dei ministri, per nominare il sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

Il premier scrive il suo discorso programmato da tenere alle Camere per chiedere il voto di fiducia. Una volta ottenuta, il governo è ufficialmente in carica e può iniziare la propria attività.