Nuovo Governo, Salvini va in piazza con Meloni

"È il primo governo italiano che nasce a Bruxelles". È frontale l'attacco dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini che si scaglia contro il nuovo governo annunciando una opposizione durissima: "Contro questo governo faremo opposizione in parlamento e in Italia, dove siamo maggioranza, con i nostri sindaci e governatori."

"Quando ci sarà la fiducia saremo in piazza con Fratelli d'Italia" annuncia Salvini ai microfoni di Rai Radio1. "Poi saremo a Pontida domenica 15 settembre e a Roma sabato 19 ottobre". "Noi non siamo i centri sociali, noi portiamo le mamme e i papà in piazza, non i delinquenti di sinistra che tirano le molotov ai poliziotti. Noi siamo un'altra roba".

"Con un ministro dell`economia, professore di storia, che arriva direttamente da Bruxelles, con un ministro della salute senza nessuna esperienza di sanità, con un ministro dei trasporti senza nessuna esperienza di trasporti e con un ministro dell`istruzione che ha detto che per aumentare gli stipendi dei professori bisogna tassare le merendine e le bibite gasate: ecco, se partiamo dalla tassa dal chinotto, ci sarebbe da sorridere se non ci fossero di mezzo gli italiani".

Salvini non ha mancato di sottolineare sui social le differenze e gli scontri quanto mai accesi che hanno visto antagonisti Pd e M5s negli ultimi anni, anzi mesi.

Tra le "sottolineature" anche le particolarità dei nuovi ministri.

Avanti tutta Amici, appuntamento il 15 settembre a Pontida e il 19 ottobre a Roma!

E anche sulla presunta "terzietà" del premier Giuseppe Conte Salvini rispolvera il video che mostra il quartier generale del Movimento 5 stelle la notte delle elezioni: tra gli altri si vede l'esultanza di Conte che proprio dai Di Maio era stato indicato come "ministro" nel caso di un monocolore pentastellato.

Forse c’è di mezzo un sosia...

"Mai stato 5 Stelle!".

Forse c'è di mezzo un sosia...

Che bella figura l'ex avvocato del Popolo, oggi avvocato di PD, Merkel e Macron.

In piazza con la Lega anche Fratelli d'Italia che forte dei sondaggi che danno il partito di Giorgia Meloni sopravanzare Forza Italia, vorrà fare tesoro del nuovo ruolo di opposizione, rimarcando tutte le differenze delle due anime del nuovo governo.