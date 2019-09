Conte al Quirinale, con Mattarella sceglierà i nuovi ministri: la diretta

Il premier incaricato Giuseppe Conte è arrivato al Quirinale, dove è atteso dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per sciogliere la riserva.

Si tratta dell'ultimo passaggio formale per la nascita del nuovo governo. Il capo dello Stato vaglierà insieme al premier incaricato la lista dei ministri che Conte vorrà proporre per formare la nuova squadra di governo.

Dopo le ultime limature tra M5s e Pd si sarebbe trovata la quadra con Riccardo Fraccaro che dovrebbe ricopire l'incarico di Sottosegretario a palazzo Chigi. L'esponente pentastellato molto vicino Di Maio ricopriva l'incarico di ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

Fonti parlamentari in quota Pd confermano le indiscrezioni che vedevano Gualtieri al Ministero dell'economia, De Micheli alle Infrastrutture, Franceschini alla Cultura, Boccia agli affari regionali, Provenzano al Sud, Bonetti famiglia. Due i ministeri in quota Leu con Speranza alla sanità e Muroni all'ambiente.

Il ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca dovrebbe andare a Lorenzo Fioramonti, attuale viceministro al Miur in quota Movimento 5 Stelle. Sempre ai 5 stelle resterebbe il Ministero dello sviluppo economico e il lavoro, così come il dicastero della Difesa. Al capo politico Luigi Di Maio il ministero degli esteri.

Ore 14:45 - Il Presidente della repubblica Sergio Mattarella riceve il Presidente incaricato Giuseppe Conte.

I ministri del nuovo governo Conte bis

Presidente del consiglio dei ministri: Giuseppe Conte

Sottosegretario alla Presidenza del consiglio: Riccardo Fraccaro (M5s)

Il nascente governo Conte bis non sarà retto solo dall'alleanza tra Movimento 5 stelle e Partito Democratico (come certificato dal voto su Rousseau), ma nel nuovo esecutivo entreranno anche gli esponenti della galassia "a sinistra del Pd". Nel governo entrano infatti che gli esponenti di Liberi e Uguali. Un patto necessario perché la nuova maggioranza non ha i numeri necessari per poter galleggiare in Parlamento. Come avevamo visto il problema è al Senato dove i gruppi di M5s (107 senatori) e Pd (51) sono lontani di 3 seggi rispetto alla maggioranza necessaria.

L'intesa tra Pd e M5s "arriva da lontano". Uno stratega della 'seconda Repubblica' come Massimo D'Alema nota che "il M5s aveva individuato nell'alleanza col Pd lo sbocco naturale di quell'impasse" già dopo il voto del 4 marzo 2018. Luigi Gallo, M5s, vicinissimo a Fico, pare quasi sollevato dalla fine del governo gialloverde: "Stiamo vivendo una fase due del Movimento".

La sensazione è che questa maggioranza formatasi un po' per caso e un po' per ragioni di opportunità partitica dopo la crisi innescata da Salvini può seriamente pensare adesso di durare fino al 2023, per eleggere il prossimo presidente della Repubblica.

Ecco i nomi dei possibili nuovi ministri del governo che oggi Giuseppe Conte porterà all'attenzione di Sergio Mattarella al Quirinale. Le trattative tra i due partiti sono ben avviate, si limano gli ultimi dettagli.